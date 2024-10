Apple lance une nouvelle campagne publicitaire sur la confidentialité pour Safari

L'une des priorités d'Apple pour ses produits et services, c'est la confidentialité, le respect de la vie privée de ses utilisateurs ! L'entreprise estime qu'à notre époque où les données personnelles se vendent à prix d'or et passent d'une entreprise à l'autre sans consentement du principal intéressé, il est primordial de sécuriser la navigation des utilisateurs et de leur offrir une meilleure protection contre les regards un peu trop indiscrets.

La confidentialité, au cœur d'une nouvelle publicité pour Safari

Apple vient de dévoiler une nouvelle campagne publicitaire, centrée sur la confidentialité, mettant en avant les capacités de protection de la vie privée de son navigateur Safari disponible sur quasiment tous les appareils de son écosystème. Cette campagne vise à démontrer (aux potentiels futurs utilisateurs) comment Safari se distingue des autres navigateurs en matière de sécurité et de confidentialité des utilisateurs.



La publicité utilise des images frappantes pour symboliser les traqueurs de sites Web. Les caméras de sécurité sont représentées comme des oiseaux et des chauves-souris embêtants, survolant les utilisateurs de smartphones pendant qu'ils naviguent sur le Web. Ces créatures gênantes et qui effraient les personnes planent autour des utilisateurs afin de récupérer un maximum d'informations sur leur moindre fait et geste. Cependant, à la fin de la publicité, lorsque les utilisateurs d'iPhone ouvrent Safari, les caméras explosent en l'air, ce qui montre la fin de la surveillance intrusive grâce aux protections de Safari.

Pour optimiser l'impact de cette campagne, Apple a diffusé une vidéo accompagnée de panneaux d'affichage dans les grandes villes du monde entier. Vous allez probablement en voir dans de grandes villes françaises comme Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille... De courtes publicités numériques sont également diffusées sur les réseaux sociaux, ce qui va garantir une portée étendue et diversifiée des personnes atteintes.

Les protections de confidentialité de Safari

Safari se distingue par plusieurs fonctionnalités avancées de protection de la vie privée :

Suivi intersite : grâce à la prévention intelligente du suivi, Safari suspend et bloque les domaines qui collectent des données de suivi, réduisant ainsi le risque de surveillance par des tiers.

: grâce à la prévention intelligente du suivi, Safari suspend et bloque les domaines qui collectent des données de suivi, réduisant ainsi le risque de surveillance par des tiers. Adresses IP cachées : Safari masque les adresses IP des traqueurs connus, empêchant ainsi l'identification des utilisateurs.

: Safari masque les adresses IP des traqueurs connus, empêchant ainsi l'identification des utilisateurs. Informations de localisation protégées : les informations de localisation ne sont partagées qu'avec l'autorisation de l'utilisateur et des limites de temps facultatives peuvent être appliquées.

: les informations de localisation ne sont partagées qu'avec l'autorisation de l'utilisateur et des limites de temps facultatives peuvent être appliquées. Réduction de la prise d'empreintes digitales : Safari limite les informations fournies aux traqueurs, rendant les appareils plus difficiles à identifier individuellement.

Safari propose également un mode de navigation privée plus robuste que la concurrence, avec plusieurs fonctionnalités supplémentaires pour garantir une expérience en ligne sécurisée :

Option d'utiliser un moteur de recherche différent : les utilisateurs peuvent choisir un moteur de recherche qui respecte davantage leur vie privée.

: les utilisateurs peuvent choisir un moteur de recherche qui respecte davantage leur vie privée. Suppression des informations de suivi dans les URL : les informations ajoutées aux URL à des fins de suivi sont automatiquement supprimées.

: les informations ajoutées aux URL à des fins de suivi sont automatiquement supprimées. Bloqueur de contenu : Safari inclut un bloqueur de contenu pour bloquer les demandes réseau des traqueurs connus.

: Safari inclut un bloqueur de contenu pour bloquer les demandes réseau des traqueurs connus. Restrictions sur les extensions Web : les extensions Web ont des accès restreints au contenu de la page Web et à l'historique de navigation, renforçant la confidentialité.

Avec cette nouvelle campagne publicitaire, Apple réaffirme son engagement envers la protection de la vie privée de ses utilisateurs, la firme de Cupertino place Safari comme le choix privilégié pour une navigation sécurisée et privée.