Nouvelle campagne publicitaire YouTube pour Apple sur la sécurité

Apple a lancé une nouvelle série de courtes publicités mettant en avant les principales fonctionnalités de sécurité et de performance de l’iPhone, afin de rassurer et informer les utilisateurs sur la robustesse et la fiabilité de ses appareils.

Apple est très présente sur YouTube

Apple a publié une série de courtes publicités vidéo sur sa chaîne YouTube britannique, mettant en avant des fonctionnalités clés de l’iPhone. Ces vidéos, d’une durée d’environ 15 secondes chacune, sont principalement textuelles et visent à informer les utilisateurs sur les capacités de sécurité et de performance de l’appareil.

App Store sécurisé

La publicité relative à l’App Store met en avant le processus de révision rigoureux des applications. Chaque application est scannée pour détecter les malwares grâce à une combinaison de revues automatisées et humaines, assurant ainsi la sécurité des appareils des utilisateurs.

Ceramic Shield

Le Ceramic Shield d’Apple est un verre renforcé ultra résistant utilisé sur l’écran des iPhone. Introduit pour la première fois avec l’iPhone 12, ce matériau combine du verre avec des cristaux de céramique nanométriques, ce qui le rend beaucoup plus solide et résistant aux chocs et aux rayures que le verre classique. Apple affirme que le Ceramic Shield est jusqu’à deux fois plus résistant aux chutes que les autres verres de smartphone, offrant ainsi une meilleure protection pour l’écran en cas de chute ou d’impact.

Protection en cas de vol de l'appareil

La protection en cas de vol active le verrouillage d’activation dès que l’iPhone est déclaré perdu via l’app Localiser. Cela empêche toute réinitialisation ou désactivation sans le mot de passe Apple du propriétaire, rendant l’appareil inutilisable pour un tiers. En plus, le propriétaire peut suivre la localisation de son iPhone pour tenter de le retrouver.



Localiser

L’app Localiser d’Apple sert à retrouver facilement vos appareils Apple perdus ou volés, comme l’iPhone, l’iPad, le Mac, ou même des accessoires comme les AirPods. Elle permet aussi de localiser vos amis ou membres de la famille qui ont accepté de partager leur position avec vous.

Message général

Chaque publicité se termine par le slogan : « There’s more to iPhone », dirigeant les spectateurs vers la page « More » du site d’Apple, qui présente une gamme étendue de fonctionnalités de l’iPhone. Ces publicités diffusées sur YouTube et les réseaux sociaux, visent à renforcer la confiance des consommateurs en mettant en avant les aspects de sécurité et de performance de l’iPhone.