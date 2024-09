Ces dernières années, la technologie Bluetooth a connu plusieurs améliorations, on pense par exemple à l’augmentation de la portée et de la stabilité des connexions, à la réduction de la consommation d’énergie avec les versions Bluetooth Low Energy (BLE), ainsi qu’à l’amélioration de la qualité sonore, notamment avec l’intégration de codecs avancés comme l’AptX ou le LDAC. Une nouvelle étape vient d’être franchie aujourd’hui avec le Bluetooth 6 et il pourrait être très utile pour la fonctionnalité « Localiser » pour retrouver ses produits Apple égarés !

Vers de gros changements à venir grâce au Bluetooth 6 ?

Cette semaine, la nouvelle version de la norme Bluetooth, Bluetooth 6.0, a été officiellement lancée. Avec des avancées technologiques prometteuses, cette mise à jour pourrait révolutionner de nombreux secteurs et en particulier la fonction « Localiser » d’Apple. Le Bluetooth 6.0 facilite considérablement la recherche d’objets perdus grâce à une précision jamais vue jusqu’à aujourd’hui sur une connexion sans fil accessible au public.



La principale innovation apportée par Bluetooth 6.0 est la fonctionnalité baptisée « Channel Sounding ». Cette technologie permet une amélioration radicale dans la mesure des distances entre appareils, ce qui offre une précision de l’ordre de quelques centimètres, même sur de longues distances. Une avancée considérable par rapport aux versions précédentes de Bluetooth, qui souffraient d’une approximation moins précise.

Pour les utilisateurs d’Apple, cette avancée pourrait bien transformer l’application « Localiser », utilisée pour retrouver des objets perdus comme des iPhone, AirPods ou MacBook. Actuellement, la fonction repose en partie sur le Bluetooth et l’Ultra Wideband pour repérer des objets à proximité. Si Apple adopte le Bluetooth 6.0 sur ses futurs appareils, la recherche de précision pourrait devenir beaucoup plus rapide et fiable. Grâce au « Channel Sounding », retrouver des objets perdus serait plus facile, même à plus grande distance, rendant la localisation non seulement plus précise mais aussi plus étendue.

Bluetooth 6.0 face à l’Ultra Wideband : un remplaçant potentiel ?

Apple s’appuie déjà sur la technologie Ultra Wideband (UWB) pour offrir une localisation précise avec ses derniers appareils, comme les iPhone, AirTags et AirPods. Cependant, l’arrivée du Bluetooth 6.0 pourrait changer la donne, si le Bluetooth 6.0 s’avère plus performant en matière de calcul de distance et offre une meilleure portée de connexion, il pourrait remplacer l’Ultra Wideband dans certains usages.



Cela dit, Apple pourrait également envisager de combiner les deux technologies pour offrir une localisation encore plus précise et étendue. Cette combinaison pourrait améliorer d’une manière spectaculaire la fonction de recherche de précision, en utilisant les points forts de chaque technologie.



Cependant, malgré toutes ces promesses, le Bluetooth 6.0 ne sera pas intégré dans les iPhone 16, dont l’annonce est prévue la semaine prochaine. Il faudra probablement attendre 2025 pour voir les premiers appareils Apple et d’autres fabricants adopter cette technologie. D’ici là, l’Ultra Wideband restera la référence pour la localisation de précision.

Des usages bien au-delà de la localisation d’objets

Bien sûr, les bénéfices du Bluetooth 6.0 ne se limitent pas à la localisation d’objets. Cette nouvelle version améliore également l’expérience utilisateur dans d’autres domaines tels que les jeux vidéo, la réalité virtuelle et augmentée et les systèmes audio multiroom. La latence est réduite, la vitesse de transfert augmentée et les performances générales s’en trouvent renforcées. Les joueurs et amateurs de musique bénéficieront d’une connexion plus rapide et plus fluide, créant une expérience immersive plus réactive. On croise les doigts pour du Lossless, la fameuse qualité sans perte. Mais pour cela, il faudra par exemple de nouveaux AirPods Pro 3…



