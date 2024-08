AirPods Pro 3 : vers une réduction de bruit largement meilleure ?

Les AirPods Pro 2 possèdent actuellement l’une des meilleures réduction active de bruit sur le marché des écouteurs sans fil, cependant, Apple estimerait qu’il est possible de faire encore mieux ! Un récent rapport qui mentionne les AirPods Pro 3 indique que la prochaine génération d’AirPods Pro pourrait embarquer une nouvelle génération de réduction de bruit plus efficace !

Depuis leur lancement, les AirPods Pro d’Apple ont surpris de nombreuses personnes par leur qualité audio, mais aussi par l’incroyable système de réduction active de bruit. Après une amélioration majeure avec les AirPods Pro 2, de nouvelles fuites suggèrent que les AirPods Pro 3 pourraient encore repousser les limites de la réduction de bruit.



Les récentes indiscrétions sur les AirPods Pro 3 affirment qu’Apple pourrait proposer une importante amélioration de l’annulation active du bruit par rapport à la version actuelle. Cette nouvelle génération pourrait surpasser de manière significative les performances déjà impressionnantes des AirPods Pro 2, qui avaient été présentés comme offrant une réduction de bruit “jusqu’à deux fois plus” efficace que celle des AirPods Pro originaux.

Lors de la présentation des AirPods Pro 2, Apple avait surtout mis en avant l’efficacité de leur réduction de bruit pour filtrer les bruits gênants, tels que ceux des travaux. Si les AirPods Pro 3 parviennent à renforcer encore cette capacité, ils pourraient bien devenir la nouvelle référence en matière de suppression des bruits ambiants dans des environnements bruyants.



Malheureusement, aucun détail technique précis n’a encore été communiqué concernant cette amélioration. Il faudra attendre des annonces officielles pour connaître les innovations exactes qu’Apple a réservées pour ses prochains écouteurs.

En ce qui concerne la date de sortie des AirPods Pro 3, les informations restent floues. Apple tiendra un événement le 9 septembre où l’on attend l’annonce des modèles d’AirPods 4 pour les gammes d’entrée et intermédiaire. Toutefois, les chances d’y voir dévoilés les AirPods Pro 3 sont jugées faibles. Selon le rapport, les AirPods Pro 3 pourraient être lancés “bientôt”, mais probablement pas lors de cet Apple Event de septembre. L’annonce pourrait donc être décalée à une date ultérieure.



Les AirPods Pro 3 suscitent déjà beaucoup d’attentes, notamment en ce qui concerne l’amélioration de l’annulation active du bruit. Si les rumeurs sont fondées, ces nouveaux écouteurs pourraient offrir une expérience audio encore plus immersive et protéger encore mieux les utilisateurs des nuisances sonores environnantes qui gâchent l’expérience d’écoute.

