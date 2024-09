Comparatif entre les AirPods 4 avec réduction active du bruit et les AirPods Pro 2

Hier soir, Apple a présenté deux nouvelles générations d'AirPods 4, une d'entrée de gamme et une autre à 199€ avec réduction active du bruit et de nombreuses fonctionnalités qui existent déjà sur les AirPods Pro 2. Quand nous avons vu l'annonce à la rédaction, on s'est immédiatement dit "mais en faisant cela, Apple va faire chuter les ventes des AirPods Pro 2, car la différence est très mince". Et si on regardait de plus près avec un comparatif complet ?

Les AirPods 4 avec réduction active du bruit ont des caractéristiques très proches des AirPods Pro 2

L'un est vendu à 199€ et l'autre à 279€, les AirPods 4 avec réduction active du bruit et les AirPods Pro 2 sont deux paires d'écouteurs sans fil qui se ressemblent énormément, ce qui pourrait être un avantage pour dynamiser les ventes d'AirPods 4, mais aussi un inconvénient pour les ventes d'AirPods Pro 2. Lors de son événement du 9 septembre, Apple a volontairement placé les AirPods 4 avec réduction active du bruit à un niveau très élevé en termes de caractéristiques, on retrouve plusieurs nouveautés intéressantes et à des années-lumière de ce que proposent les AirPods 3.



Pour vous aider à vous y retrouver, on vous a concocté un petit comparatif pour vous permettre de comprendre si les AirPods 4 peuvent vous convenir par rapport aux AirPods Pro 2.

AirPods 4 vs AirPods Pro 2

C'est un duel de titan !

Alors que les AirPods Pro 2 règnent sur le marché depuis un long moment, les écouteurs sans fil haut de gamme d'Apple se retrouvent avec une concurrence dans la même gamme.

Alors, faut-il plutôt être AirPods 4 ou AirPods Pro 2 ?

Caractéristique AirPods 4 avec réduction active du bruit (199€) AirPods Pro 2 (279€) Puce Puce H2 - Puce H2

- Puce U1 dans le boîtier de charge MagSafe Réduction active du bruit Réduction active du bruit basique Réduction active du bruit jusqu'à 2x plus performante Mode audio adaptatif et mode transparence Oui Oui Détection des conversations Oui Oui Audio spatial Oui (avec suivi dynamique des mouvements de la tête) Oui (avec suivi dynamique des mouvements de la tête) Aide à l'audition Non Réduction des sons forts, Amplificateur de conversation, Sons en arrière-plan Capteur Capteur de pression Commande tactile Autonomie - 5 heures d'écoute sur une seule charge

- Jusqu'à 4 heures d'écoute avec réduction active du bruit

- 30 heures d'écoute avec le boîtier de charge - 6 heures d'écoute sur une seule charge

- Jusqu'à 6 heures d'écoute avec réduction active du bruit

- 30 heures d'écoute avec le boîtier de charge Résistance à la poussière, à la transpiration et à l'eau Oui (IP54) Oui (IP54) Fonctionnalité "Dis Siri", technologie audio et micros - "Dis Siri"

- Isolement de la voix

- Égalisation adaptative

- Transducteur Apple à haute excursion conçu sur mesure

- Deux micros beam­forming - "Dis Siri"

- Isolement de la voix

- Égalisation adaptative

- Transducteur Apple à haute excursion conçu sur mesure

- Deux micros beam­forming Connectivité Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.3

Ce qu'on peut aussi ajouter à la comparaison entre ces deux écouteurs, c'est que les AirPods Pro 2 bénéficient d'embouts auriculaires en silicone, Apple fournit 4 tailles XS, S, M et L dans le packaging. Les AirPods 4 n'en possèderont pas.

Les embouts participent à la qualité de la réduction active du bruit, car ils isolent encore plus les bruits ambiants en créant une étanchéité dans l'oreille, ce qui permet à la technologie de réduction active du bruit de mieux fonctionner et d'offrir une expérience sonore plus immersive.