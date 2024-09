Apple vante l'excellente annulation active du bruit des AirPods 4

Dans une entretien accordé à Engadget, Kate Bergeron, vice-présidente de l'ingénierie matérielle d'Apple, et Eric Treski, directeur marketing des AirPods, ont fait la promotion des nouveaux produits de la marque, dont les AirPods 4. Les deux responsables ont expliqué comment l'entreprise a pu ajouter une « excellente “ annulation active du bruit (ANC) aux AirPods 4, pourtant sans embouts.

Apple parle des nouveaux AirPods 4

Apple a déclaré que la puce H2 et l'audio computationnel ont été des facteurs importants dans l'ajout de l'ANC aux AirPods standard pour la première fois. Jusqu'à présent, l'ANC était réservé aux AirPods Pro dans la gamme.

Kate Bergeron a affirmé :

À bien des égards, le calcul est encore plus intense qu'avec les AirPods Pro.

De son côté, Eric Treski a surenchéri:

Il est vraiment, vraiment difficile de créer cette grande qualité ANC dans un produit sans embout auriculaire. La puissance du H2 le permet, donc nous faisons beaucoup avec la puce H2 pour gérer la qualité ANC et écouter les bruits de l'environnement à partir des micros pour nous assurer que nous annulons autant que possible.

De plus, la forme légèrement repensée et l'architecture acoustique des AirPods 4 contribuent également à l'efficacité de la réduction de bruit des écouteurs. Les premiers tests des AirPods 4 ont souligné ce point, tout en admettant que le rendu n'est pas aussi bon que sur les AirPods Pro 2.



Kate nous explique la nouvelle conception interne :

Pour obtenir un meilleur ajustement, il a fallu ajuster le conducteur et l'avant du produit. Les ingénieurs en mécanique s'occupent de l'emballage de l'ensemble du produit, en essayant de tout faire rentrer. Les ingénieurs acousticiens disent : « D'accord, compte tenu de ces contraintes, c'est le meilleur endroit où nous pouvons placer le haut-parleur ».

La refonte du design des AirPods 4 s'étend également au boîtier. Apple a réussi à réduire la taille de l'accessoire tout en simplifiant la manière dont vous interagissez avec lui. La suppression du bouton d'appairage a permis aux ingénieurs de diminuer l'épaisseur globale et de s'appuyer sur un accéléromètre. En supprimant le bouton, on se débarrasse également d'un endroit où du liquide pourrait potentiellement s'infiltrer, de sorte que le boîtier présente le même indice de protection IP54 que les nouveaux AirPods.



Les nouveaux AirPods 4 sont disponibles depuis ce matin chez Apple et les revendeurs. Rappelons d'ailleurs qu'il existe deux types d'AirPods 4, mais seuls les modèles haut de gamme à 199 euros offrent une fonction de suppression active du bruit.

