iOS 26 ajoute un contrôle pour garder l'audio dans vos AirPods

iOS 26 s'attaque enfin à l'un des désagréments les plus répandus de l'écosystème Apple : le basculement automatique et non désiré de l'audio entre différents appareils. Cette problématique, que de nombreux utilisateurs d'iPhone connaissent bien, trouve sa solution avec une nouvelle option dédiée.

Une frustration quotidienne résolue

Le nouveau paramètre "Maintenir l'audio dans les écouteurs" représente une avancée significative dans la gestion des flux audio. Accessible via Réglages > Général > AirPlay et Continuité, cette fonction empêche l'iPhone de basculer automatiquement l'audio vers un nouvel appareil connecté lorsque vous utilisez déjà vos AirPods ou écouteurs filaires.

Cette situation embarrassante arrive fréquemment : vous écoutez un podcast dans vos AirPods en vous dirigeant vers votre véhicule, et voilà que le contenu se diffuse soudainement dans les haut-parleurs via CarPlay dès le démarrage du moteur. Même scénario avec des enceintes Bluetooth qui se connectent automatiquement en arrivant chez des amis ou au bureau.

Un contrôle utilisateur renforcé

Cette amélioration s'inscrit dans la philosophie d'Apple de laisser davantage de contrôle à l'utilisateur sur son expérience. Plutôt que de subir les "suppositions" de l'iPhone concernant vos préférences audio, vous pouvez désormais maintenir la confidentialité de votre écoute en activant simplement cette option.

La fonctionnalité sera disponible dès le lancement d'iOS 26 cet automne, actuellement en version bêta développeur avec une bêta publique prévue le mois prochain. Un petit ajout qui devrait grandement améliorer le quotidien des utilisateurs Apple les plus connectés.