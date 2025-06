🔥 CarPlay dans iOS 26 s'offre un nouveau design et des widgets

En 2025, pas besoin d'une voiture de luxe pour profiter d'une expérience CarPlay Ultra. iOS 26 apporte un nouveau look et de nouvelles fonctionnalités à CarPlay standard, avec notamment un rafraîchissement bienvenu.

Design Liquid Glass

Sans surprise, CarPlay adopte aussi le langage de design Liquid Glass d’Apple, vu sur iPhone avec iOS 26, iPad, Mac, Apple TV, Apple Watch et Vision Pro, avec une esthétique élégante et vitrée appliquée aux apparences des applications, boutons et éléments d’interface. Les icônes prennent désormais en charge trois modes : Par défaut, Sombre et Clair. Le mode Clair offre un aspect transparent saisissant, le mode Sombre, plus élégant, étant particulièrement remarquable.

Widgets iPhone sur CarPlay

Les widgets font leurs débuts sur CarPlay, y compris ceux des applications tierces d’iPhone, même pour les applications sans version CarPlay. Ils ressemblent aux widgets Veille de l’iPhone, partageant la même technologie. Configurez les piles de widgets via les Réglages de l’iPhone (Général > CarPlay > Ma Voiture > Widgets), où vous pouvez activer/désactiver les widgets, le fond d’écran, les suggestions et la rotation. Les configurations à pile unique sont standard, mais les écrans plus larges prennent en charge plusieurs piles configurables indépendamment. Les widgets apparaissent sur le premier écran d’accueil, suivis du Tableau de bord sur le deuxième, la grille d’applications commençant désormais au troisième écran, s’étendant selon le nombre d’applications CarPlay installées.

Activités en Direct dans le Tableau de Bord

Le Tableau de bord (deuxième écran d’accueil) affiche désormais des vignettes d’Activités en Direct en bas à droite lorsqu’elles sont actives. Les captures d’écran CarPlay, qui pourraient montrer des exemples comme Uber Eats, sont désactivées par défaut mais peuvent être activées dans les Réglages de l’iPhone (Général > Capture d’écran > Captures d’écran CarPlay).

Autres nouveautés

Application Musique : Redessinée pour correspondre à la structure de navigation de la version iPhone.

: Redessinée pour correspondre à la structure de navigation de la version iPhone. Messages : Ajout des réactions Tapbacks (double tap) et des conversations épinglées.

: Ajout des réactions Tapbacks (double tap) et des conversations épinglées. Vue d’Appel : Affiche les appels entrants sans obstruer les informations clés comme la navigation.

: Affiche les appels entrants sans obstruer les informations clés comme la navigation. CarPlay Ultra : Améliore l’intégration sur tous les écrans du véhicule pour une expérience unifiée. Pour le moment réservé aux dernières Aston Martin.

Utilisé plus de 600 millions de fois par jour selon Apple, CarPlay dans iOS 26 allie beauté et fonctionnalité, maintenant les conducteurs connectés mais concentrés. Les visuels fournis par Apple montrent comment ces mises à jour apparaissent sur différents types d’écrans.