BMW préfère Panoramic iDrive à CarPlay Ultra

Et maintenant BMW ! De grands constructeurs automobiles, dont Audi, Mercedes et désormais BMW, renoncent à CarPlay Ultra d'Apple (présenté pour la première fois dans une Aston Martin), préférant leurs propres systèmes pour explorer des opportunités de revenus. En ces temps de crises, tout est bon à prendre.

BMW dit non à Apple

CarPlay Ultra, lancé récemment après un long retard, concrétise la promesse d'Apple faite lors de la WWDC 2022 d'une intégration plus poussée entre l'iPhone et les systèmes automobiles. Cependant, plusieurs constructeurs initialement impliqués se sont depuis retirés, et l'un d'entre eux réaffirme maintenant fermement sa position.

Dans une déclaration à BMW Blog, un représentant de BMW AG a confirmé :

BMW n'a pas l'intention d'adopter Apple CarPlay Ultra pour le moment.

À la place, l'entreprise mise sur son système iDrive remanié, dévoilé au CES plus tôt cette année. La version mise à jour, nommée Panoramic iDrive, fera ses débuts dans l'iX3 et sera étendue à tous les modèles Neue Klasse.



Bien que le CarPlay standard restera pris en charge, ses fonctionnalités seront limitées à l'écran central, excluant l'intégration avec les affichages panoramiques ou tête-haute. Cette annonce met en évidence le ralentissement de l'élan autour de CarPlay Ultra depuis son lancement. Au moins 20 marques, dont Fiat, Jeep, Mercedes-Benz, Rivian et Volkswagen, ont soit refusé d'adopter cette fonctionnalité, soit ne se sont pas engagées à la prendre en charge. La liste des constructeurs adoptant CarPlay Ultra est courte, ce qui nous a poussé à dire que le service était voué à l'échec.