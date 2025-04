Apple CarPlay s'invite dans les Range Rover 2010-2012

Les propriétaires de Range Rover L322 peuvent désormais profiter des technologies modernes tout en conservant le charme d'origine de leur véhicule. Land Rover Classic, la division spécialisée dans la préservation des modèles emblématiques de la marque, propose un kit de rétrofit permettant d'intégrer Apple CarPlay et Android Auto aux SUV de luxe produits entre 2010 et 2012.

Un mariage parfait entre héritage et modernité

Cette mise à jour technologique représente une première pour Land Rover Classic, qui jusqu'alors se limitait à fournir des pièces d'origine pour les anciens modèles. Le kit utilise l'écran tactile d'origine du véhicule, garantissant ainsi une intégration parfaite dans l'habitacle sans altérer son esthétique. Les ingénieurs ont conçu des entourages et boutons spécifiques pour se fondre harmonieusement dans le tableau de bord.

Le système offre une connectivité sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto (bien qu'un branchement USB soit nécessaire pour la configuration initiale), permettant d'accéder aux applications de navigation connectée, aux services de streaming musical et aux podcasts. L'interface a été pensée pour faciliter la transition entre les fonctions natives du véhicule et les nouvelles fonctionnalités, tout en préservant la qualité sonore du système audio d'origine.

Une tendance qui se développe chez les constructeurs premium

Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large observée chez certains constructeurs haut de gamme. Porsche a ouvert la voie avec son programme Classic Communication Management, qui permet d'équiper les anciennes générations de 911 et de Cayenne (contrairement aux nouvelles 911) de systèmes compatibles CarPlay et Android Auto au format double DIN.

Pour l'instant, le kit de Land Rover Classic est disponible au Royaume-Uni et en Allemagne, avec une garantie de deux ans. Bien qu'aucune information officielle ne soit disponible concernant une distribution mondiale, la demande pourrait inciter la marque à étendre son offre. Ce service est actuellement limité aux Range Rover L322 des années 2010-2012, les modèles plus anciens (2003-2009) ou autres véhicules de la gamme comme les Discovery ou Range Rover Sport n'étant pas concernés.



CarPlay a encore de beaux jours devant lui dans la mesure où même d'anciens modèles de voitures commencent à l'intégrer. On attend toujours CarPlay 2.0 qui devait arriver en 2024 sur les nouveaux véhicules.



