Apple Pay : le réseau CB s'invite dans votre iPhone

Le paiement mobile franchit une nouvelle étape en France avec l'intégration du réseau CB (Cartes Bancaires) dans Apple Pay. La Banque Postale ouvre le bal en permettant désormais à ses clients d'effectuer leurs transactions via le réseau national plutôt que de passer systématiquement par Visa ou Mastercard, et d'autres banques suivront bientôt. Une évolution qui va dans le sens d'une plus grande souveraineté numérique et bancaire française.

Un déploiement progressif jusqu'en 2025

Le paiement mobile connaît une croissance spectaculaire en France, avec une utilisation des portefeuilles électroniques qui a presque doublé, passant de 4,6% en 2022 à 8,2% en 2023. Dans ce contexte, l'intégration du réseau CB à Apple Pay représente une avancée stratégique majeure. Le réseau national, qui domine déjà le marché avec plus de 65% des paiements courants, vise désormais les 16 milliards de transactions d'ici 2026. La Banque Postale, en tant que banque publique française, montre la voie en déployant progressivement cette fonctionnalité auprès de ses clients depuis décembre 2024, comme la Société générale ou LCL par exemple.

La mise en œuvre de cette nouvelle fonctionnalité suit un calendrier bien défini. Une phase de test concluante a été menée depuis octobre auprès d'une quarantaine de collaborateurs de La Banque Postale. Le déploiement général a débuté en décembre 2024 et s'étendra jusqu'au premier trimestre 2025. Les utilisateurs d'iPhone, d'iPad, d'iMac ou d'Apple Watch verront leur application Apple Pay évoluer automatiquement pour intégrer cette nouvelle option. Cette initiative pourrait encourager d'autres établissements bancaires à suivre le même chemin, renforçant ainsi l'écosystème français du paiement mobile. Pour les consommateurs, ce changement offre plus de flexibilité, leur permettant de choisir entre le réseau CB et les réseaux internationaux pour leurs transactions quotidiennes, même si cela ne change rien dans l'utilisation.



Si les banques traditionnelles s'y sont mis depuis quelques mois (LCL, Société Générale...), ce n'est vraisemblablement pas le cas des néobanques et banques en lignes (Boursobank, Nickel...). Ces-dernières n'utilisant généralement pas le réseau CB, elles resteront sur Visa et Mastercard.



Source