Apple lance le réseau « Localiser » en Corée du Sud

Apple a annoncé aujourd’hui l’arrivée du réseau « Localiser » en Corée du Sud, offrant pour la première fois aux utilisateurs sud-coréens l’ensemble des services de localisation d’Apple. Voici les détails de ce déploiement, ses fonctionnalités clés et un rappel de son évolution.

La localisation débarque en Corée du Sud

Le réseau « Localiser » permet désormais aux clients habitants au pays de Samsung de suivre leurs iPhones, iPads, Macs, ainsi que leurs objets personnels équipés d’AirTags ou de trackers tiers compatibles, tout en préservant une confidentialité renforcée. Cette expansion marque une étape importante pour les utilisateurs d’Apple dans le pays.

Fonctionnalités principales

L’application « Localiser » offre la possibilité de repérer un appareil perdu (ou volé) sur une carte, avec des indications précises pour le retrouver. Les utilisateurs peuvent également déclencher une alerte sonore sur leurs appareils Apple pour les localiser à proximité. En outre, le partage de position avec des contacts choisis facilite les retrouvailles, notamment grâce à la fonction de recherche de précision disponible sur iPhone 15 et modèles ultérieurs.

Une histoire d’évolution

Lancée en 2009 avec « Localiser mon iPhone » sur iPhone OS 3, l’application s’est enrichie en 2011 avec « Localiser mon Mac » sur OS X 10.7 Lion et « Localiser mes amis ». Ces services ont fusionné en 2019 avec iOS 13 et macOS 10.15 Catalina pour former l’application unifiée « Localiser » que nous connaissons aujourd’hui.



Ce déploiement en Corée du Sud renforce l’accessibilité des outils de localisation d’Apple, alliant praticité et protection des données, pour le plus grand bénéfice des utilisateurs locaux, en attendant les AirTags 2 prévus pour cette année.