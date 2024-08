Les AirTags 2 avec une localisation améliorée en 2025

Le célèbre tracker d'objets d'Apple, l'AirTag, aura enfin droit à une nouvelle génération en 2025, selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg. Sommairement appelés AirTags 2 pour le moment, ils viendront renouveler la gamme quatre ans plus tard.

Les nouveaux AirTags arrivent l'an prochain

Dans sa dernière lettre d'information « Power On », notre confrère a évoqué les travaux d'Apple sur la version de nouvelle génération des AirTags, dont le nom de code est "B589". Selon lui, la firme termine actuellement les tests de fabrication avec ses partenaires en Asie, avec un lancement du nouveau traceur d'objets prévu pour le milieu de l'année prochaine.

Le nouveau modèle sera apparemment doté d'une puce améliorée pour de meilleures capacités de géolocalisation. Après avoir testé les AirTags en 2021, nous avions été bluffés par leurs capacités de suivi et leur facilité d'utilisation. Arrivée après des entreprises établies comme Chipolo et Tile, Apple a su s'attirer les faveurs du public avec un produit pas cher (39 euros) et incroyablement efficace grâce au maillage Bluetooth établi par les deux milliards d'appareils de la marque en circulation. On espérait simplement un produit encore plus petit pour une seconde génération.



Il y a quelques mois, Ming-Chi Kuo, analyste réputé, a déclaré que la production de masse de l'AirTag de deuxième génération avait été reportée du quatrième trimestre 2024 à 2025. Il avait même précisé que le nouvel AirTag serait intégré au Vision Pro d'Apple, mais il n'a pas donné de détails plus précis. Cela voudrait dire que le casque passerait aussi à la seconde génération, ce qui parait improbable à ce stade.



Quoiqu'il en soit, tout semble indiquer que les AirTags 2 sont en bonne voie pour une sortie prochaine. Si vous avez des requêtes à faire à Tim Cook, c'est le moment. Il nous lit régulièrement 😊.



