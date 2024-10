Les AirTags 2 ne sortiront pas avant 2025

Si vous attendiez les AirTags 2, vous devrez probablement prendre votre mal en patience. Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple a bel et bien envisagé de lancer un AirTag 2 en 2024, mais a décidé de repousser la sortie à l'année prochaine, privilégiant d'autres produits plus "importants". En effet, Apple doit lancer son Vision Pro, quatre nouveaux iPad, le reste des Mac M3, l'iPhone 16, l'Apple Watch X ou encore les AirPods avec USB-C.

Patience pour les AirTags 2

Dans la dernière édition de sa lettre d'information "Power On", Mark Gurman explique qu'Apple n'est "pas pressé" de lancer les AirTags de deuxième génération. Les raisons sont multiples.



En premier lieu, les AirTags actuels fonctionnent très bien, ils comblent les utilisateurs avec un ensemble de fonctionnalités cohérentes. Ensuite, Apple n'a finalement que peu de concurrence grâce à son réseau Localiser. Tile, Samsung et autres n'ont pas réussi à s'imposer.



Mais, et c'est peut-être la cause principale de ce report, Apple a "clairement surproduit" l'AirTag, selon le rapport de notre confrère.

Les arrière-boutiques des magasins Apple et les entrepôts de stockage des appareils Apple sont encore remplis à ras bord d'AirTags.

Quelles nouveautés pour les AirTags 2

Mais qu'apportera l'AirTag 2 ? Bloomberg a un début de réponse. Selon le média américain, il faut s'attendre à "une puce sans fil améliorée pour s'aligner sur les nouvelles pièces à l'intérieur des derniers iPhones et Apple Watches".



Il s'agit de la puce Ultra-Wideband de deuxième génération (U2), qui équipe l'iPhone 15, l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2. Cette puce peut communiquer avec d'autres appareils dotés de la même puce à une plus grande distance, par rapport à la puce U1 présente dans les iPhone précédents et les AirTags de première génération.



Voilà qui corrobore les informations récentes de Ming-Chi Kuo, analyste réputé. En clair, si vous avez besoin d'un traqueur pour vous prémunir des vols, vous pouvez foncer. Le pack de 4 AirTags est en promotion.