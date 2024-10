Sortie le 1er novembre pour les Mac M4, début 2025 pour les MacBook Air, iPhone SE et AirTags 2

Nous vous en parlions ce matin, avec une confidence inédite d'un Apple Store, les nouveaux Mac M4 seront lancés en novembre prochain. C'est justement ce que vient de confirmer Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg a précisé la date de sortie dans sa dernière lettre dominicale "Power On". Il a également mentionnés l'iPad mini 7 et les autres produits à venir début 2025.

Les premiers Mac M4 se rapprochent

Selon notre confrère, après le keynote prévu pour la fin du mois d'octobre, les produits pourraient être lancés le 1er novembre. Cela corrobore nos informations de ce matin à propos.

Les nouveautés de cet automne comprennent le MacBook Pro 14 pouces bas de gamme avec la puce M4, les MacBook Pro 14 et 16 pouces plus haut de gamme avec M4 Pro et M4 Max, le nouvel iMac avec M4, le nouveau Mac mini redessiné avec M4 et M4 Pro, ainsi qu'un nouvel iPad mini 7.

MacBook Pro : Les modèles 14 et 16 pouces devraient recevoir les puces M4, M4 Pro et M4 Max. Aucune modification de design majeure n'est attendue avant 2026, mais ces nouvelles puces promettent un bond significatif en termes de performances.

: Les modèles 14 et 16 pouces devraient recevoir les puces M4, M4 Pro et M4 Max. Aucune modification de design majeure n'est attendue avant 2026, mais ces nouvelles puces promettent un bond significatif en termes de performances. iMac : Un nouvel iMac avec la puce M4 est également attendu. Là encore, pas de changement de design notable, mais une question persiste : Apple va-t-il enfin remplacer le port Lightning par l'USB-C sur ses accessoires Magic Keyboard, Magic Mouse et Magic Trackpad ?

: Un nouvel iMac avec la puce M4 est également attendu. Là encore, pas de changement de design notable, mais une question persiste : Apple va-t-il enfin remplacer le port Lightning par l'USB-C sur ses accessoires Magic Keyboard, Magic Mouse et Magic Trackpad ? Mac mini : Le Mac mini pourrait enfin connaître un redesign après plusieurs années sans modifications. Il serait presque aussi petit qu'une Apple TV et abandonnerait les ports USB-A au profit d'une connectique entièrement USB-C.

: Le Mac mini pourrait enfin connaître un redesign après plusieurs années sans modifications. Il serait presque aussi petit qu'une Apple TV et abandonnerait les ports USB-A au profit d'une connectique entièrement USB-C. iPad mini 7 : la petite tablette serait équipée de la puce A16 Bionic, la même que celle de l'iPhone 15, offrant une nette amélioration des performances par rapport à la puce A15 du modèle actuel. En plus de cela, des rumeurs évoquent l'ajout de la connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3.

Il est intéressant de noter que Gurman ne mentionne plus l'iPad 11, le plus bas de gamme, il devrait arriver plus tard. Cela semble logique étant donné que d'autres analystes ont indiqué que ce produit ne serait pas lancé avant le début de l'année prochaine.

Les prochains produits Apple en 2025

Gurman indique également qu'il faut s'attendre à ce que les produits suivants soient lancés au cours du premier semestre 2025 :

MacBook Air M4 de 13 et 15 pouces

Nouvel iPhone SE 4

Nouveaux iPad Air 7 avec puce M3 de 11 et 13 pouces

Nouveaux claviers pour iPad Air

AirTags 2

L'analyste précise que les nouveaux Mac Studio et Mac Pros sont en cours de développement avec le SoC M4, mais qu'ils seront livrés au cours du second semestre, avec l'iPhone 17 notamment. Dans la foulée, Apple pourrait même lancer les premiers Mac et iPad M5. Tout cela va si vite, trop vite peut-être...