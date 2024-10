Rumeur : Apple annoncera l’iPhone SE 4 et un nouvel iPad Air début 2025

Alors que les expéditions des iPhone 16 seraient inférieures aux attentes d’après un récent rapport, les nouveaux iPhone haut de gamme pourraient bientôt avoir un renfort pour dynamiser davantage les ventes. En effet, l’iPhone SE de quatrième génération (qui est attendue depuis plus d’un an) débarquerait au cours du premier trimestre de 2025 avec les fonctionnalités Apple Intelligence, il serait même accompagné d’un nouveau modèle d’iPad Air.

Des nouveautés qui arriveront après le Nouvel An

Apple semble prêt à faire un retour en force sur le segment des smartphones plus abordables en 2025. Selon un récent rapport de Bloomberg, la firme de Cupertino préparerait le lancement d’un tout nouvel iPhone SE, ainsi qu’une mise à jour de l’iPad Air, prévue pour le début de l’année prochaine.



L’iPhone SE est crucial pour Apple, car il permet à la marque de toucher une audience plus large tout en dynamisant sa part de marché, particulièrement dans les pays où le coût des smartphones premium est un frein. C’est dans cette optique qu’Apple aurait décidé de donner un coup de jeune à son modèle de milieu de gamme. Ce nouveau modèle, attendu pour début 2025, arborerait un design radicalement différent de ses prédécesseurs.

Selon les rumeurs, l’iPhone SE 4 serait inspiré des iPhone haut de gamme. Fini le bouton d’accueil et les larges bordures : ce modèle adopterait un écran sans bord accompagné de la fameuse encoche, un clin d’œil aux modèles pré-Dynamic Island. En plus de ce changement esthétique, Apple intégrerait la technologie Face ID, faisant de cet iPhone SE un appareil bien plus moderne.

Un passage à l’OLED pour l’iPhone SE

Autre nouveauté majeure : l’iPhone SE 4 pourrait être le premier de la gamme à intégrer un écran OLED. Jusqu’à présent, cette technologie était réservée aux iPhone premium, mais ce changement stratégique pourrait s’expliquer par l’évolution du marché, où l’on voit de moins en moins de smartphones milieu de gamme équipés d’écrans LCD. Apple semble vouloir suivre cette tendance pour proposer une expérience visuelle plus qualitative, même sur ses modèles plus accessibles.

Une puissance inédite avec la puce A18

Sous le capot, l’iPhone SE 4 embarquerait la puce A18, la même que celle présente sur les iPhone 16 et iPhone 16 Plus. Cette puce permettrait de prendre en charge les nouvelles fonctionnalités liées à l’Apple Intelligence, ce qui renforcerait les capacités de l’appareil et au passage les arguments commerciaux. Après la question qu’il faut se poser c’est « est-ce que Apple Intelligence sera disponible en France quand l’iPhone SE 4 sortira ? », ce n’est pas sûr !

Un iPad Air amélioré pour accompagner le lancement

Au-delà de l’iPhone SE 4, Apple devrait également dévoiler une nouvelle version de l’iPad Air. Contrairement à l’iPhone, ce dernier ne verrait pas son design changer, mais se concentrerait sur des améliorations internes. La mise à jour de l’iPad Air serait surtout centrée sur l’optimisation des performances et pourrait être accompagnée de nouveaux accessoires.



Un nouveau clavier compatible avec l’iPad Air devrait également être présenté. Inspiré du Magic Keyboard de l’iPad Pro, il inclurait une rangée de touches de fonction et un trackpad plus grand, ce qui offrirait une meilleure expérience utilisateur, notamment pour les professionnels en mobilité.



Si ces rumeurs se confirment, les lancements de l’iPhone SE 4 et de l’iPad Air seront les premières annonces majeures d’Apple en 2025. Ces produits pourraient non seulement renforcer l’offre d’Apple sur le segment milieu de gamme, mais aussi séduire un public à la recherche de performance et de qualité à un prix plus accessible.



