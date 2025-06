La campagne « Shot on iPhone » d’Apple remporte le Grand Prix à Cannes 2025

La célèbre campagne « Shot on iPhone » d’Apple, lancée il y a dix ans, a remporté le prestigieux Grand Prix dans la catégorie Creative Effectiveness Lions lors du Festival International de la Créativité Cannes Lions 2025. Ce prix récompense les campagnes démontrant un impact commercial significatif à long terme grâce à l’excellence créative.

Cette année, la catégorie Creative Effectiveness Lions a enregistré une augmentation de 6,5 % des candidatures par rapport à 2024, avec plus de 300 soumissions. Seules 17 campagnes ont été récompensées : trois Or, six Argent, sept Bronze et un Grand Prix, décerné à Apple et son agence, TBWA\Media Arts Lab.

Une décennie de « Shot on iPhone »

La campagne « Shot on iPhone », l’une des initiatives marketing les plus durables d’Apple, met en avant l’appareil photo de l’iPhone comme un facteur clé de son statut de smartphone le plus vendu au monde, selon les données de Counterpoint Research 2025 citées dans le communiqué de presse de Cannes. La campagne transforme le contenu généré par les utilisateurs en une plateforme mondiale, illustrant la capacité de l’iPhone à capturer des moments du quotidien comme de l’art. Voilà qui nous rappelle que l'iPhone était l'appareil photo le plus utilisé sur Instagram il y a déjà plusieurs années.

Andrea Diquez, PDG mondiale de GUT et présidente du jury 2025, a salué l’approche innovante de la campagne :

« Shot on iPhone » redéfinit la créativité en transformant des moments ordinaires en art extraordinaire. Son utilisation magistrale du contenu généré par les utilisateurs, combinée à une exécution époustouflante et à un engagement à long terme, en fait un lauréat incontestable du Grand Prix.

Cette récompense souligne le succès d’Apple à tirer parti d’un marketing créatif pour encourager les utilisateurs et renforcer l’attrait mondial de l’iPhone au cours de la dernière décennie.