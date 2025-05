Instagram adopte le format photo 4:3 natif de l'iPhone

Instagram vient de franchir une étape importante dans l'évolution de sa plateforme photo. Le réseau social annonce désormais le support natif du format 4:3, celui utilisé par défaut sur la quasi-totalité des smartphones, iPhone inclus. Instagram se met à adopter des standards déjà présents dans toute l'industrie depuis des années, mais mieux vaut tard que jamais.

Fini les recadrages forcés pour les utilisateurs d'iPhone

Adam Mosseri, à la tête d'Instagram, a confirmé cette nouveauté sur Threads : "Désormais, quand vous téléchargez une image en 4:3, elle apparaîtra exactement comme vous l'avez prise". Cette mise à jour concerne aussi bien les publications simples que les carrousels, permettant enfin aux utilisateurs d'iPhone de publier leurs photos sans compromis sur le cadrage original.

Le contraste avec l'ancien format 4:5 est saisissant. Là où les photos étaient systématiquement rognées sur les bords, le nouveau ratio 4:3 préserve l'intégralité de la composition. Une évolution logique quand on sait que plus de 50% du contenu Instagram est désormais vertical, suivant l'usage naturel des smartphones.

Cette évolution s'inscrit dans la transformation profonde d'Instagram, qui a abandonné en janvier dernier sa grille carrée iconique au profit de rectangles. La plateforme reconnaît ainsi que ses utilisateurs privilégient massivement le format vertical, que ce soit pour les photos, les Stories ou les Reels. Pour Apple et ses utilisateurs d'iPhone, cette adaptation représente une meilleure harmonie entre l'expérience de prise de vue native et le partage social, sans contrainte technique artificielle. Les photos que vous prendrez avec votre iPhone seront publiées telles quelles sur Instagram, enfin !



Petite précision : les formats 4:3 et 3:4 sont les mêmes et désignent simplement l'orientation de la photo (paysage ou portrait). Donc pas d'inquiétude si vous voyez 3:4 sur Instagram, c'est le même ratio vu avec un angle différent.

