La retouche photo par IA du Google Pixel 8 arrive sur iPhone

Non, Apple n'a pas "volé" une fonctionnalité de Google. Le mois prochain, le concurrent numéro nu mettra tout simplement sa dernière fonctionnalité d'édition de photos alimentée par l'IA à la disposition de tous les utilisateurs de Google Photos sur iOS. En clair, nous aurons droit à "Magic Editor".

Google Photos va s'améliorer sur iOS

"Magic Editor", qui a été largement mis en avant lors du lancement de la série Google Pixel 8 l'année dernière, utilise l'IA générative pour effectuer des modifications complexes sur des clichés, telles que le remplissage des vides dans une photo, le repositionnement d'un élément (l'exemple de la montgolfière est épatant), et des ajustements supplémentaires de premier plan/arrière-plan, comme faire paraître bleu un ciel gris et nuageux.

Imitant les possibilités offertes par des outils d'édition plus professionnels tels que Photoshop ou Pixelmator Pro, Magic Editor obtient ses résultats automatisés grâce à l'intelligence artificielle.

L'outil d'édition était l'une des principales fonctionnalités d'IA sur le téléphone phare de l'entreprise lors de son lancement il y a six mois, et était jusqu'à présent exclusif aux propriétaires de Google Pixel 8 et aux abonnés de Google One. L'outil sera disponible pour tous les utilisateurs de Google Photos à partir du 15 mai.

Comme expliqué dans un document de support, Google Photos inclura 10 sauvegardes de Magic Editor par mois. Pour en utiliser plus, les utilisateurs devront acheter un plan Google One Premium, qui commence à 2 To de stockage pour 10 € par mois ou 100 € par an.

En plus de Magic Editor, Google proposera les outils suivants dans son application :

Gomme magique

Défloutage

Suggestions de ciel

Couleur pop

Effet HDR pour les photos et les vidéos

Lumière du portrait

Photos cinématiques

Styles dans l'éditeur de collage

Effets vidéo

