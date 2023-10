Tests du Pixel 8 Pro de Google : le meilleur Android du marché

Nous n'avons pas encore pu tester le nouveau Pixel 8 Pro de Google, mais certains médias américains ont partagé leur avis sur le denier né de la gamme. Google fabrique ses propres téléphones depuis 2016, mais l'entreprise n'a jamais eu le succès escompté, restant loin derrière Apple et Samsung, entre autre. Chaque modèle a eu son ou ses gros défauts, malgré de bonnes idées. Après que le Pixel 7 Pro a montré que Google s'orientait enfin dans la bonne direction, le Pixel 8 Pro semble être l'accomplissement d'un travail de longue haleine pour réunir la partie logicielle et le matériel dans un ensemble cohérent. l'iPhone est dans le viseur, assurément.

Un écran remarquable

L'un des grands changements matériels sur le Pixel 8 Pro est le nouvel écran "Super Actua", le plus lumineux du marché. Voici ce qu'en dit 9To5Google :

La marque de Google pour l'écran LTPO AMOLED est destinée à se démarquer, et je pense que c'est vraiment le cas. L'écran atteint une luminosité maximale de 2 400 nits, ce qui surpasse tous les autres smartphones vendus sur le marché américain. C'est un changement radical pour Google qui, ces dernières années, a eu tendance à éviter de battre la concurrence sur le plan des spécifications.

Bien sûr, comme pour tout autre écran très lumineux, vous ne verrez ce pic que lorsque vous regarderez du contenu HDR. C'est le cas lorsque vous regardez des photos prises par le Pixel 8 Pro via Google Photos, par exemple, l'application tirant parti de la prise en charge de l'Ultra HDR d'Android 14. Cela conduit à une image occasionnellement brillante sur l'écran, mais la mise en œuvre de Google semble moins agressive par rapport à l'iPhone 15 Pro que j'ai utilisé récemment. En dehors de Google Photos, vous ne verrez pas vraiment cette fonction utilisée dans beaucoup d'endroits. Netflix l'utilise sur certains contenus, et c'est superbe, comme me l'a dit Max Weinbach. Je pense que j'ai également vu le HDR actif sur quelques bobines sur Instagram, mais c'était nettement moins fréquent que sur l'iPhone.

Le côté plat est appréciable pour ArtsTecnica :

L'écran plat du Pixel 8 Pro marque la guérison de cette blessure auto-infligée. Toute la surface de l'écran Pixel 8 Pro est maintenant utilisable, de sorte que les vidéos et les photos en plein écran sont superbes. Les côtés du téléphone sont plus grands et plus plats dans un appareil plus mince, et cette plus grande surface se traduit par une meilleure adhérence. Il est plus facile de tenir le téléphone sans toucher l'écran. J'espère que d'autres fabricants emboîteront le pas.

Un appareil photo

Si le nouvel écran est appréciable, les confrères se rejoignent sur le véritable objectif du Pixel 8 Pro : la photo. Pour Techcrunch, le Pixel 8 Pro peut se résumer à une mise à niveau de l'appareil photo, un point c'est tout. La partie IA est la plus évoluée à ce jour.

Si les photos et les vidéos ne sont pas vos principales préoccupations lorsqu'il s'agit d'acheter un nouveau smartphone, il n'y a pratiquement aucune raison de passer du Pixel 7 Pro au Pixel 8 Pro (consultez l'avis de Darrell pour savoir s'il en va de même pour le Pixel 8). Le Pixel 8 Pro n'est pas un mauvais téléphone ; c'est plutôt que Google s'est retrouvé dans la même situation que le reste de l'industrie.



Il y a un sens très réel dans lequel l'industrie du smartphone a été victime de son propre succès. Une grande partie de la dernière moitié de la décennie a été consacrée à la recherche de la prochaine étape pour la catégorie. Les appareils pliables ont offert un peu d'espoir (bien qu'à un prix prohibitif), mais dans l'ensemble, cela s'est transformé en une guerre de centimètres.



Une chose est restée en tête, cependant, c'est l'imagerie. Quoi qu'en disent les fabricants, il est toujours possible de prendre une mauvaise photo avec un smartphone. Jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas (ou du moins, rarement), il y a beaucoup de place pour l'amélioration de ce côté-là.



[...]



En fin de compte, cependant, les éléments les plus importants de la puce sont les fonctions qu'elle permet, en particulier la photographie et l'édition basées sur l'IA. Il s'agit notamment de Real Tone, la tentative de Google d'offrir des images plus précises de la peau humaine à travers le spectre des nuances, qui est désormais intégrée dans les vidéos.



Best Take est une nouvelle fonctionnalité intéressante dans le domaine de l'édition qui permet de superposer les traits du visage, de sorte que vous pouvez, par exemple, ouvrir les yeux d'un sujet ou le faire sourire, en utilisant des photos similaires, au lieu de supprimer toute la prise de vue ou d'utiliser un filtre de sourire ridicule. Tapez sur ce bouton dans les photos et l'application vous présentera plusieurs visages alternatifs. Tapez sur ces visages et vous verrez l'image principale s'ajuster. Cela frôle définitivement la vallée de l'étrange. C'est un peu déstabilisant au début, mais le mélange est suffisamment impressionnant pour que les possesseurs de Pixel s'y intéressent de près.



La "réalité" d'une image numérique donnée est un sujet de discussion pour un autre jour. Mais d'une certaine manière, la question ne se pose pas avec autant d'acuité avec la mise à jour de l'Éditeur magique, qui vous permet de supprimer les images d'arrière-plan indésirables, ainsi que de positionner et de redimensionner le sujet. L'efficacité de cette fonction varie quelque peu en fonction de facteurs tels que l'arrière-plan, mais lorsqu'elle fonctionne, il s'agit de l'une des astuces de retouche photo les plus impressionnantes disponibles sur mobile.

Pour Tech Advisor, les clichés sont spectaculaires grâces la puce Tensor G3 maison, peu importe les conditions :

Cette gamme de téléphones est connue pour sa fantastique configuration d'appareils photo, et une fois de plus, le Pixel 8 Pro réussit un coup de maître.



L'appareil photo principal est de 50 Mp, avec une ouverture de f/1,68 et un capteur d'image très généreux de 1/1,31in. Cela signifie que l'appareil photo peut laisser entrer plus de lumière, ce qui permet de capturer plus de détails et de refléter des tons naturels.



Cette technologie est extrêmement impressionnante. Les textures telles que la fourrure, les cheveux, l'herbe et la maçonnerie sont capturées avec une clarté extraordinaire. Dans les environnements plus sombres, le Pixel accentue avec précision les ombres et les couleurs en se rapprochant au plus près de ce que l'œil perçoit. Même les sujets en mouvement, tels que les oiseaux et l'eau, sont capturés de manière dynamique, avec un minimum de flou dans l'air.

Pour Tom's Guide, c'est aussi du tout bon :

Google indique clairement que le Pixel 8 Pro est destiné aux utilisateurs professionnels avec son barrage de fonctionnalités d'appareil photo assistées par l'IA. J'en ai testé un tas au cours de mon examen et ce que je suis en mesure de conclure ici, c'est que tous ces outils rendent l'édition de vos photos et vidéos beaucoup plus facile. Je suis vidéaste et je sais à quel point il est difficile d'éditer des photos pour en supprimer les personnes indésirables, ou d'essayer de supprimer les bruits de fond gênants d'un enregistrement vidéo. Pour Google, rendre le processus simple et sans douleur, c'est comme avoir un éditeur personnel dans ma poche.

Un thermomètre inutile ?

Dernier ajout significatif, un capteur de température. Mais quand il ne peut pas déterminer si vous avez de la fièvre ou quelle température il fait dehors, à quoi sert-il ? Explications de TechCrunch :

Tout d'abord, la nouvelle application Thermomètre de Google vous avertit rapidement qu'elle ne doit pas être utilisée pour déterminer la température corporelle. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais c'est la principale raison pour laquelle je garde un thermomètre à portée de main. Le thermomètre n'est pas non plus conçu pour la température de l'air. Il est spécifiquement conçu pour les températures de surface. Je ne dis pas que cette information n'est pas utile dans certains cas, mais est-ce que c'est ce que les gens demandaient ?



L'application Thermomètre qui l'accompagne est accompagnée d'un avertissement compréhensible : "La précision peut varier en fonction du matériau sélectionné [et] de la distance par rapport à l'objet." C'est une bonne chose. Les choses commencent également à se gâter aux alentours de -5°F et 300°F. Des paramètres tout à fait raisonnables.

L'application elle-même est infaillible. Il suffit d'approcher le téléphone d'une surface et d'appuyer sur le bouton géant "Tap to measure". Une petite icône de thermomètre dans le coin gauche envoie de petites impulsions animées pour rappeler où se trouve le capteur de l'autre côté (sur la barre de l'appareil photo, juste en dessous du flash). Par défaut, le système donne sa meilleure estimation du matériau qu'il scanne. Pour une lecture plus précise, il existe 11 paramètres de matériaux différents, dont le tissu, la céramique/le verre et l'alimentaire/le biologique. L'écart entre le réglage par défaut et le choix d'un matériau spécifique se situe généralement à deux degrés Fahrenheit près.

Mises à jour jusqu'en 2030

Sans aucun doute, l'une des plus grandes raisons d'acheter le Pixel 8 Pro est la promesse monstrueuse de Google de sept ans de mises à jour du système d'exploitation, de nouvelles fonctionnalités et de mises à jour de sécurité - ce qui signifie que le téléphone est couvert jusqu'en 2030. Selon Tech Advisor :

C'est une gifle pour des rivaux comme Samsung, qui offre quatre ans de mises à jour de l'OS et cinq ans de mises à jour de sécurité, même si c'était auparavant la promesse phare.

Conclusion

Le Google Pixel 8 Pro a une apparence et un toucher luxueux, possède certaines des fonctionnalités les plus intuitives sur un Pixel à ce jour, et les caméras sont sublimes. Le téléphone est aussi capable de détecter les accidents et les secours peuvent vous localiser facilement avec le système prévu en cas d'urgence.



Le Pixel 8 Pro est le plus grand saut que Google ait fait dans les smartphones depuis le premier appareil Pixel, et vraiment pour la première fois depuis des années, c'est un appareil qui donne l'impression de ne pas attendre un avenir meilleur, mais d'être prêt pour les clients dès aujourd'hui. La garantie d'avoir 7 ans de mises à jour est également un plus, tout comme le WiFI 7 pour l'avenir.



Toutefois, pour un téléphone de cette taille, l'autonomie de la batterie n'est pas très bonne. Elle vous permettra de tenir toute la journée, mais pas si vous êtes un super utilisateur. Le chargement est également terriblement lent par rapport à de nombreux téléphones (souvent moins chers) sur le marché.



Une bonne nouvelle pour les clients de la marque, mais aussi ceux d'Apple. En effet, la firme de Cupertino va devoir redoubler d'efforts pour ne pas se faire rattraper, et c'est tant mieux ! L'iPhone 15 Pro Max est prévenu.



Si vous êtes intéressé, le Pixel 8 Pro est en vente à 1099 € sur Amazon et sur le site Google.

Fiche technique

PIXEL 8 PIXEL 8 PRO ÉCRAN 6,2 pouces, 120 Hz, 2400×1080 OLED 6,7 pouces, 120 Hz, 2992×1344 OLED OS Android 14 Android 14 CPU Google Tensor G3

1 cœur Cortex-X3 de 3,0 GHz

4 cœurs Cortex-A715 à 2,45 GHz

4 cœurs Cortex-A510 à 2,15 GHz Google Tensor G3 identique GPU ARM Mali-G715 ARM Mali-G715 RAM 8 Go 12 Go STOCKAGE 128 Go/256 Go UFS 3.1 128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To

UFS 3.1 BATTERIE 4575 mAh 5050 mAh RÉSEAUTAGE Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, 5G mmWave et Sub-6 GHz Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, 5G mmWave et Sub-6 GHz, UWB PORTS USB Type-C 3.1 Gen 1 avec charge USB-PD 3.0 de 30 W USB Type-C 3.1 Gen 1 avec charge USB-PD 3.0 de 30 W CAMÉRA ARRIÈRE 50 MP Main

Grand angle de 12 MP 50 MP Main

Grand angle 48 MP

Téléobjectif 48 MP 4x CAMÉRA FRONTALE 10,8 MP 10,8 MP TAILLE 150,5 x 70,8 x 8,9 mm 162,6 x 76,5 x 8,8 mm POIDS 187 g 213 g PRIX DE DÉPART 799 € 1099 € AUTRES AVANTAGES Résistance à la poussière et à l'eau IP68, eSIM, charge sans fil, lecteur d'empreintes digitales à l'écran Résistance à la poussière et à l'eau IP68, eSIM, charge sans fil, lecteur d'empreintes digitales à l'écran

