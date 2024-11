Google abandonne la Pixel Tablet 2 et possiblement le marché des tablettes

L'histoire se répète chez Google qui semble une nouvelle fois jeter l'éponge sur le marché des tablettes. Après l'échec relatif de la Pixel Tablet lancée en 2023, le géant de Mountain View aurait décidé d'annuler le développement de son successeur. Une nouvelle qui rappelle étrangement l'abandon de 2019, quand Google avait déjà renoncé à ce segment suite aux critiques négatives de sa Pixel Slate. Voilà encore un produit que le spécialiste de la recherche est sur le point d'abandonner.

Un échec commercial qui pousse à l'abandon

Selon les informations croisées d'Android Authority et The Verge, Google aurait pris la décision d'arrêter le développement de la Pixel Tablet 2, nom de code "kiyomi". Cette décision serait motivée par des ventes décevantes de la première génération et des craintes de pertes financières sur un nouveau modèle. Pourtant, des rumeurs récentes évoquaient encore l'arrivée d'un accessoire clavier et de nouvelles fonctionnalités.

La Pixel Tablet, commercialisée à 599€ avec sa station d'accueil (actuellement à 349€ seule), n'aura donc pas réussi à s'imposer face à l'iPad d'Apple. Une situation qui n'est pas sans rappeler les difficultés historiques d'Android sur le marché des tablettes, où le système souffre toujours d'un manque d'applications optimisées par rapport à iPadOS.

En revanche, la confusion demeure sur le sort réservé aux la Pixel Tablet 3 prévue pour 2027. On ne sait pas si le développement de celle-ci est abandonnée dans la mesure où certaines sources affirment qu'elle serait toujours sur les rails. On en saura plus d'ici quelques mois, mais son avenir est clairement incertain.

Quel avenir pour les grands écrans chez Google ?

Si Google semble abandonner les tablettes classiques, l'entreprise pourrait recentrer ses efforts sur d'autres formats. La division Nest pourrait notamment prendre le relais en développant de nouveaux appareils à écran fixe, dans la lignée des Nest Hub et Hub Max actuels. L'idée serait de pousser la domotique pour faire concurrence aux Amazon Echo et à un potentiel écran tactile connecté d'Apple. Elle souhaite aussi renforcer ses ordinateurs sous ChromeOS.



Cette nouvelle confirme une fois de plus la domination de l'iPad sur ce marché. Alors que la tablette d'Apple fête ses 13 ans avec un succès constant, Google peine toujours à proposer une alternative Android viable sur le long terme, malgré quelques tentatives prometteuses comme la Nexus 7 à l'époque. Il est intéressant de noter que cette décision intervient dans un contexte où Apple continue de dominer le marché des tablettes, avec une part de marché dépassant les 36% au dernier trimestre selon IDC. La difficulté pour Google à rivaliser avec l'écosystème iPad/iPadOS semble donc avoir eu raison de ses ambitions dans ce secteur. Force est de constater que dans le marché des tablettes, il faut impérativement maîtriser parfaitement le software et le hardware pour espérer réussir, et Apple a une grande longueur d'avance.



