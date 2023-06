La première Pixel Tablet de Google est en vente (+ avis)

La tablette Pixel, le premier appareil du genre de Google, est désormais en vente en France, mais aussi un peu partout dans le monde. Affichant un prix de 679 euros, elle offre quelques bonnes idées, mais reste loin derrière l'iPad d'Apple. En fait, comme vous allez le voir dans cet article, elle est plutôt douée en tout qu'écran intelligent pour la maison, une sorte de concurrente des Echo d'Amazon, et un peu moins en tablette classique.

Un design premium

En termes de matériel et de design, la Pixel Tablet fait plus premium que son prix veut nous laisser croire. Elle ne pèse que 1,09 kg, ce qui la rend plus légère que certains de ses concurrents. Surtout, la capacité de la tablette à se fixer à une base de haut-parleur de charge la distingue des autres modèles sous Android et l'intègre à l'écosystème Google.

Un écran intelligent

En tant qu'écran intelligent, la Pixel Tablet brille. Elle offre un tableau de bord utile, une interface facile à lire et une qualité audio impressionnante. Elle sert d'appareil polyvalent pour contrôler les appareils domestiques connectés, afficher des informations et divertir les invités. L'écran est visible quelles que soient les conditions d'éclairage, et la tablette peut être configurée pour afficher un flux rotatif de photos. Si vous aimez mettre de la musique, demander la météo, passer des appels vidéo et autre, elle est très bien.

Une bonne tablette, sans plus

En tant que tablette, la Pixel Tablet est décente, mais pas exceptionnelle. Elle fonctionne sous Android, ce qui permet le multitâche et l'exécution de diverses applications. Cependant, les capacités de productivité des tablettes sous Android sont encore limitées, et l'absence d'un clavier dédié est un inconvénient. La webcam de 8 mégapixels de la tablette permet de passer des appels vidéo, mais l'angle offert par la station d'accueil du haut-parleur est peu flatteur. La combinaison de la tablette et de sa capacité à être placée n'importe où la rend pratique pour différents cas d'utilisation. Si vous aimez jouer, elle est également assez puissante pour cela, mais une manette est recommandée pour le confort. Elle souffre surtout du manque d'ergonomie d'Android sur ce genre de produits, là où Apple a su faire de réels efforts depuis quelques années. Si vous voulez travailler dessus, il vaut mieux passer votre chemin, le multitâche est loin de Stage Manager, lui-même pourtant encore perfectible.

Une autonomie record

L'autonomie de la batterie est impressionnante : la tablette tient plus de 21 heures sur une seule charge. La vitesse de chargement est optimisée lors de l'utilisation de la station d'accueil pour haut-parleurs, ce qui permet de maintenir la batterie à environ 90 %. La tablette se recharge complètement en trois heures environ avec un câble USB-C, ce qui est correct mais pas non plus à la pointe de la technologie.

Résumé du test

Les principaux atouts de la tablette Pixel résident dans son rôle d'écran intelligent et dans son intégration à l'écosystème Google. Elle offre une meilleure qualité audio et une meilleure expérience utilisateur par rapport aux autres écrans intelligents. En tant que tablette autonome, elle présente des lacunes dans certains domaines, notamment en usage professionnel, mais reste utile pour le divertissement et les tâches de productivité de base.



Malgré quelques limitations, la Pixel Tablet a un certain potentiel et pourrait rapidement faire de l'ombre à Samsung, OnePlus et autres constructeurs de tablettes haut de gamme. Les développeurs pourraient également décider de son avenir, avec des applications spécifiques.

Acheter la Pixel Tablet

Si vous êtes intéressé par cette première tablette Google, vous pouvez l'acheter sur le site officiel du géant américain ou sur Amazon à 679 euros en version 128 Go, soit 100 € de plus qu'un iPad 10 ou 100 € de moins qu'un iPad Air 5 (hors promotion).

