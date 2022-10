Google présente la Pixel Watch, sa première montre connectée

Google vient de présenter sa toute première montre connectée qui fonctionne uniquement avec un smartphone Android et à 100 % de ses capacités avec un Google Pixel. La Pixel Watch opte pour un design arrondi et un prix de départ inférieur à 400 €. Découvrons ensemble les caractéristiques de ce tout nouveau produit.

Pixel Watch : Google se lance enfin sur le marché des montres connectées

Après avoir présenté ses Pixel 7 et Pixel 7 Pro, Google a levé le voile sur sa toute première montre connectée, la Pixel Watch. Boîtier de 41 mm en acier inoxydable, épaisseur de 12.3 mm et un design arrondi, qui se démarque de celui d'Apple avec son Apple Watch. Trois couleurs sont proposées, argent, or poli et noir mat.



Toujours côté design, Google a placé une couronne digitale avec "retour haptique premium" sur le côté en plus d'un bouton latéral juste au-dessus. Au niveau de l'écran, on retrouve des bordures plutôt imposantes et un verre Gorilla Glass pour protéger contre les chocs et rayures. Un micro et un haut-parleur sont intégrés.



Pour ce qui est de ses capacités, la Pixel Watch est dotée d'un capteur de fréquence cardiaque, du suivi du sommeil, du calcul du taux d'oxygène dans le sang et de l'ECG (électrocardiogramme). De plus, elle résiste jusqu'à 50 m de profondeur sous l'eau.



Attention tout de même pour le dernier point, il est déconseillé de la laisser plus de 24 heures d'affilée sous l'eau ou de la porter lors de la pratique de sports nautiques à grande vitesse. Il en va de même pour l'eau savonneuse.



Pour faire fonctionner tout cela, la Pixel Watch embarque un SoC Exynos 9110 en plus d'un coprocesseur M33 et de 2 Go de RAM. Comptez 32 Go pour le stockage. Le Bluetooth 5.0, le wifi et le NFC sont bien évidemment de la partie. À noter qu'une version cellulaire 4G (plus cher) est également disponible.

Côté recharge, il faut environ 30 minutes pour récupérer 50 %, une heure pour récupérer 80 % et enfin 80 minutes (presque 1 h 30) pour atteindre les 100 %. L'autonomie serait d'approximativement 24 heures, selon votre utilisation (comme d'habitude).



La Pixel Watch exécute Wear OS 3.5 qui offre une interface avec de multiples mouvements pour la navigation. Par exemple, un glissement vers le haut lance le centre de notifications tandis qu'un balayage vers le bas affiche les paramètres rapides.



Fitbit est en toute logique inclus à l'intérieur, tout comme Google Assistant, Google Home, Google Maps et Google Photos. Le Wallet et YouTube Music ont leur place, eux aussi, afin d'apporter une riche expérience aux utilisateurs.



Enfin, Google propose 12 cadrans pour personnaliser votre montre connectée en plus d'une vingtaine de bracelets, pour obtenir la Pixel Watch qui vous correspond le mieux.

Prix et date de sortie

En ce qui concerne le prix, Google met en vente sa Pixel Watch (wifi) au prix de 379 €. Pour obtenir la version 4G/LTE, il faudra débourser 50 € de plus, soit 429 €. Les précommandes sont ouvertes dès aujourd'hui et la date de sortie est fixée au jeudi 13 octobre.

Bonus

Petit cadeau de bienvenue de la part de Google. En achetant une Pixel Watch, vous aurez le droit à six mois d'abonnement Fitbit Premium inclus et à trois mois d'abonnement Youtube Premium.