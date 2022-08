Quand Samsung ment sur l'épaisseur de sa Galaxy Watch 5 Pro

Samsung a été pris la main dans le sac. Le constructeur coréen qui avait présenté sa nouvelle gamme Galaxy Watch 5 il y a une semaine environ, était fier de la finesse de la version "Pro". Mais problème, la mesure annoncée pour la Galaxy Watch 5 Pro ne tient pas compte du capteur arrière. Du coup, l'écart est conséquent !

Samsung s'arrange avec les dimensions de la Galaxy Watch 5

C'est donc un fait avéré, Samsung triche sur l’épaisseur de sa Galaxy Watch 5 Pro, ainsi que sur son poids. Le concurrent d'Apple peut remercier (ou pas) le blog DC Rainmaker qui a réalisé les mesures avec un pied à coulisse numérique. Avec son instrument de précision, la nouvelle montre connectée 2022 affiche une épaisseur bien plus conséquente de 15,2 mm, contre 10,5 mm d'après le site de Samsung. Voilà qui met à mal le discours du coréen qui se targuait de proposer une montre haut de gamme très fine et très légère.



Outre l'épaisseur, le poids affiché par Samsung est également différent. L'écart n'est autre que le bracelet qui n'est pas comptabilisé dans le calcul total.

© DC Rainmaker

Samsung n'est pas le seul à tricher

Pour vanter sa Galaxy Watch 5 Pro, Samsung n'a pas hésité à écarter le capteur BioActive qui se trouve au dos de la montre, ne mesurant ainsi que le boîtier au niveau du bord. C'est la première fois que le constructeur numéro un au monde "triche" sur les dimensions de ses montres. C'est peut-être le fait que la Watch 5 est plus épaisse que la Watch 4 qui a poussé le marketing de la société à omettre ce détail.



Qu'en est-il du côté d'Apple ? Et bien DC Rainmaker a vérifié l'Apple Watch 7. Et c'est à peu près le même résultat. La firme annonce 10,7 mm d’épaisseur, la tocante fait en réalité 13,1 mm quand on inclus le capteur cardiaque à l'arrière. Les autres fabricants semblent tous faire pareil, à l'exception de Fitbit...