Google obtient l'autorisation pour la fibrillation auriculaire pour ses appareils Fitbit

Si la technologie détecte des signes de fibrillation auriculaire (AFib), un type de rythme cardiaque irrégulier, elle alerte l'utilisateur. Google, société mère de Fitbit, a soumis l'algorithme à la FDA pour examen le mois dernier [et] déploiera bientôt aux États-Unis les fonctions de surveillance de la fréquence cardiaque en arrière-plan et de notification de rythme cardiaque irrégulier. Elles seront disponibles sur "une gamme d'appareils compatibles avec la fréquence cardiaque".

La Food and Drug Administration a donné le feu vert à Fitbit pour surveiller le rythme cardiaque des utilisateurs en arrière-plan. Un nouvel algorithme de photopléthysmographie (PPG) peut vérifier passivement le rythme cardiaque d'un utilisateur lorsqu'il est immobile ou endormi.

Pour qu'un appareil puisse prétendre aider à la détection de battements cardiaques irréguliers, et donc d'aider potentiellement à déceler une fibrillation auriculaire, elle doit obligatoirement passer par la Federal Drug Administration (FDA). En 2018, Apple a notamment obtenu cet accord pour son Apple Watch, permettant ainsi de belles histoires que l'on vous conte depuis des années sur ce blog.

Officiellement, à ce jour, les smartwatches du marché actuel ne peuvent pas officiellement diagnostiquer la fibrillation auriculaire auprès d'un utilisateur. Cependant, de nombreuses avancées ont eu lieu ces derniers mois et on note notamment la mise en place de schémas de battements cardiaques irréguliers.

