Pebble a copié l'Apple Watch Ultra et la vend 50 €

La marque indienne Pebble s'apprête à lancer une nouvelle montre connectée qui ressemble à une copie flagrante de l'Apple Watch Ultra. La montre ne s'embarrasse pas des possibles recours juridique et reprend le design de la montre haut de gamme d'Apple, allant jusqu'à proposer un bracelet Ocean, un bouton orange et des cadrans qui font illusion.

Une Apple Watch sous Android

Si Apple a tarifé sa tocante de 49 mm à 999 euros, Pebble est bien moins gourmand avec un prix de seulement 50 euros, et même 25 euros pour le lancement. La Pebble Cosmos Engage, c'est son nom, est manifestement fabriquée avec des matériaux de moindre qualité que l'Apple Watch Ultra. Par exemple, la montre est doté d'un écran LCD (toujours allumé) d'une luminosité maximale de 600 nits, alors que l'Apple Watch Ultra a un écran OLED d'une luminosité maximale de 2 000 nits.



Sans surprise, la montre ne tourne pas sous watchOS (on n'a d'ailleurs pas trouvé le nom de l'OS utilisé), mais elle offre des cadrans Apple Watch contrefaits et des fonctionnalités avancées comme le suivi de la fréquence cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang, la recharge sans fil, un assistant vocal, une résistance IP67, le suivi multi-sports et de nombreuses autres options comme les appels via Bluetooth. À ce prix, c'est tout de même impressionnant !

Pebble vend déjà une version copiée de l'Apple Watch 8 à 25 euros (-50 % actuellement) et d'autres smartwatches génériques. La marque ne semble pas avoir de relation avec l'ancienne société de smartwatchs Pebble, qui a été rachetée par Fitbit en 2016.



La véritable Apple Watch Ultra a été lancée en septembre et son prix est de 999 euros, soit l'équivalent de 20 montres Pebble.



Si jamais vous testez cette Pebble, n'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires !