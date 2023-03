Le bijoutier De Billas Lux vend une Apple Watch Ultra bleu avec un bracelet plaqué or

Avec son Apple Watch Ultra, Apple a pris la décision de présenter qu'un coloris gris en titane pour le boîtier. Si cette finition "basique" semble plaire à tout le monde, certains clients préfèrent une personnalisation en choisissant un autre coloris. À ces personnes, le bijoutier De Billas Lux répond présent !

Une Apple Watch Ultra absolument magnifique...

Spécialisé dans les marques de montre prestigieuses telles que Rolex, Patek Philippe et Audemars Piguet, le bijoutier De Billas Lux situé en Arizona vient de faire le buzz sur internet en proposant une Apple Watch Ultra un peu spécial.

En effet, le bijoutier vend en ce moment sur son site internet, une Apple Watch Ultra avec un boîtier en titane bleu anodisé accompagné d'un bracelet à maillon en plaqué or !



La tarification pour ce modèle personnalisé n'est pas "excessif" comparé au prix officiel, De Billas Lux la commercialise au prix de 1499 dollars (au lieu de 2300 dollars). On ne retrouve pas une gigantesque différence avec le prix sur l'Apple Store en ligne US où l'Apple Watch Ultra est vendu à 799 dollars ou 999 € chez nous.

Évidemment, l'Apple Watch Ultra que vous voyez ci-dessus est bien une version officielle qui a juste été personnalisée. Vous aurez toutes les caractéristiques et fonctionnalités de la montre connectée, autrement dit : le GPS double fréquence haute précision, les 36 heures d'autonomie, la résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres, l'écran et ses 2 000 nits de luminosité, le bouton action...