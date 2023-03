Bon plan : l'Apple Watch Ultra à 779€ au lieu de 999€ !

Depuis que l'Apple Watch Ultra est disponible en France, les promotions autour de la montre connectée haut de gamme d'Apple ont toujours été timides. Pour la première fois, un revendeur français propose une réduction agressive sur ce modèle d'Apple Watch, une offre à saisir d'urgence !

L'Apple Watch Ultra est en promotion chez la Fnac

Vous souhaitez acheter l'Apple Watch Ultra et bénéficier des nombreuses fonctionnalités qu'elle propose et de son incroyable résistance pour les activités sportives à l'extérieur ?

Bonne nouvelle, la Fnac offre une gigantesque remise sur la montre connectée d'Apple qui frôle les 1000€ pour son prix officiel.



Pour une durée temporaire, la Fnac présente deux tarifs :

L'Apple Watch Ultra à 779€ avec le code promo FNAC (fonctionne uniquement si vous êtes adhérent).

avec le code promo FNAC (fonctionne uniquement si vous êtes adhérent). L'Apple Watch Ultra à 899€ pour les clients qui ne sont pas adhérents Fnac.

Si vous avez l'abonnement annuel ou non, le total de votre commande sera de 899€. Cependant, si vous êtes adhérent, la Fnac procèdera à l'ajout de 120€ sur votre compte fidélité, ce qui vous permettra de faire une grande économie pour votre prochaine commande sur le site de la Fnac ou dans l'un des nombreux magasins partout en France.

C'est une technique à laquelle le revendeur est habitué, puisque ça fait revenir les clients pour d'autres achats !

Attention tout de même, le crédit ajouté a un temps limité (c'est 2 ou 3 mois environ, à confirmer...)

Qu'est-ce que vaut l'Apple Watch Ultra ?

Voyons ensemble les caractéristiques de l'Apple Watch Ultra qui a été qualifiée de phénoménale lors des premiers tests :

Une autonomie exceptionnelle de 36 heures en utilisation normale ou 60 heures avec le mode économie d'énergie

en utilisation normale ou avec le mode économie d'énergie Une conception en titane pour une meilleure robustesse et une résistance à la corrosion

pour une meilleure robustesse et une résistance à la corrosion Un nouveau boîtier surélevé qui protège l'écran

qui protège l'écran Nouvel écran de 49 mm

Une résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres

Des cadrans spécifiques

spécifiques Des apps exclusives comme Oceanic+

Un mode sombre exclusif

exclusif Deux haut-parleurs

Un double GPS

Un mode SOS alerte d'urgence

Une sirène capable d'émettre jusqu'à 86 décibels dans un rayon de 180 mètres

dans un rayon de 180 mètres 3 bracelets exclusivement vendus avec l'Apple Watch Ultra

Mais ce n'est évidemment pas tout, puisque la nouvelle "Ultra" reprend également tout ce qu'on trouve sur l'Apple Watch Series 8 comme Apple Pay, Siri, la détection des chutes, la détection des accidents, l'ECG, les notifications de santé cardiaque, la mesure de l'oxygène dans le sang, le suivi du sommeil ainsi que le nouveau capteur de température. Oui, avec l'Apple Watch Ultra, vous avez un monstre de technologies au poignet.

