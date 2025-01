Un nouveau design pour l'Apple Watch SE 3 et hypertension pour les Series 11 et Ultra 3

Dans sa traditionnelle lettre dominicale, Mark Gurman de Bloomberg nous assure qu'Apple devrait sortir une Apple Watch SE 3 cette année, ainsi que des mises à jour pour l'Apple Watch Series 11 et l'Apple Watch Ultra 3. Cette année pourrait être importante pour la gamme de montres connectées du constructeur, marquant notamment les dix ans de la commercialisation.

Apple Watch SE 2025

Notre confrère a donc fait allusion à un « nouveau look » pour l'Apple Watch SE 3. Sans entrer dans les détails, on comprend qu'Apple va abandonner le châssis de l'Apple Watch Series 4 de 2018, utilisé sur les deux premières SE en 2020 et 2022. A la place, elle pourrait reprendre le look et la taille de l'Apple Watch Series 7 de 2021, avec ses bords plus fins. L'autre possibilité est l'utilisation d'un châssis en plastique pour la SE, ce qui pourrait conduire à une variété d'options de couleurs vives, comme vu dans plusieurs rumeurs par le passé. Si vous envisagez d'acheter une Apple Watch SE, il serait peut-être sage d'attendre cette mise à jour attendue.

Apple Watch Series 11 et Ultra 3

Pour les modèles haut de gamme, le journaliste de Bloomberg suggère que le design restera cohérent avec les montres précédentes, sans évolution notable. Cependant, de nouvelles fonctionnalités sont à l'horizon :

L'Apple Watch Ultra 3 devrait inclure une connectivité par satellite et 5G RedCap pour une connectivité améliorée. Il s'agit du réseau dédié à l'Internet des objets, aussi appelé IoT.

Les Series 11 et Ultra 3 devraient toutes deux être dotées d'un nouveau système de détection de la pression artérielle. Celui-ci ne fournira pas de mesures exactes, mais alertera les utilisateurs en cas d'hypertension potentielle, de la même manière que fonctionne la détection de l'apnée du sommeil sur les modèles actuels. Cette fonctionnalité était initialement prévue pour la Series 10, mais a été reportée en raison de modifications de conception.

Gurman mentionne également le développement en cours par Apple d'un service de coaching IA et d'une nouvelle application de santé, bien que le calendrier de sortie de ces derniers reste incertain. Ceux-ci pourraient être associés à de nouveaux AirPods Pro 3 qui incluent des capacités de surveillance de la fréquence cardiaque.



Si tout cela est vrai, Apple ferait comme en 2022, à savoir renouveler toute la gamme. A l'époque, elle avait lancé l'Apple Watch SE 2, la Series 8 et la première Apple Watch Ultra.