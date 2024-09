Apple dévoile des anecdotes sur l'Apple Watch Series 10

Apple est revenu en détails sur la toute nouvelle Apple Watch Series 10, lors d'une interview exclusive accordée à GQ UK par l'équipe de design d'Apple, dont Molly Anderson et Alan Dye. À cette occasion, plusieurs aspects clés du design et des nouvelles fonctionnalités ont été abordés, notamment l'amélioration de l'écran, la durabilité renforcée et l'innovation technologique.

Robert Leedham a posé quelques questions aux membres de l'équipe de conception d'Apple à l'Apple Park dans le cadre d'une conversation consacrée à l'Apple Watch.



Dix ans après la naissance de la Watch, le nouveau design de la série 10 n'a pas bouleversé les codes introduits il y a dix ans. Sa forme rectangulaire, ses angles doux et sa section en losange sont toujours en place, tandis que la police de caractères San Francisco, conçue à l'origine pour la Watch, est désormais utilisée dans tous les produits Apple et dans la plupart des campagnes de marketing de l'entreprise.



Molly Anderson explique ce qui motive l'équipe :

Nous sommes vraiment obsédés par l'idée de refléter notre amour de la matérialité et de l'horlogerie traditionnelle. Ce qui est romantique, c'est l'idée qu'il s'agit d'une seule pièce de métal. Même certains des concepts initiaux les plus fous de la montre - comme le modèle en or 18 carats porté par Beyoncé - continuent d'influencer sa composition grâce au bracelet à maillons rafraîchi et à une nouvelle couleur en titane.

Des écrans plus grands

L'une des différences permises par la série 10, qui a débuté sur l'Ultra, est la possibilité de modifier les priorités grâce à des écrans plus grands. Dye remarque : « Nous avons appris à concevoir pour un très petit écran, ce qui a nécessité une réelle efficacité pour chaque pixel». Désormais, watchOS affiche bien plus d'informations, comme des complications supplémentaires ou même un clavier virtuel. Ce dernier existait depuis l'Apple Watch 7, mais est encore plus confortable.



L'Apple Watch 10 est désormais vendues en 42 mm et 46 mm (taille du boîtier), avec un écran plus grand que sur l'Apple Watch Ultra grâce à une dalle OLED qui s'étend sur toute la surface. Les responsables n'ont cependant pas abordé l'angle de vision, bien plus grand sur la nouvelle tocante. Il est possible de lire l'heure en regardant la montre complètement de côté.

De nouveaux cadrans

Alan Dye a également détaillé la conception du nouveau cadran "Reflets", inspiré des cadrans guillochés faits à la main, comme ceux que l'on retrouve sur des montres iconiques chez Breguet ou Audemars Piguet. Ce cadran utilise le gyroscope et les capteurs intégrés à la montre pour créer des reflets interactifs en fonction de la lumière ambiante.



Apple en profite pour parler du second nouveau cadran, "Fluctuation" qui utilise des chiffres en damier personnalisés et qui alternent toutes les minutes pour graver des teintes néon vives dans chaque coin de l'écran de la montre.

La solidité de l'Apple Watch Ultra noire

Côté durabilité, l'Apple Watch Ultra 2 en titane noir bénéficie d'une couche de carbone de type diamant, qui renforce considérablement la surface, la rendant plus résistante que le titane naturel. Comme l'explique Molly Anderson, cette finition protège l'Ultra 2 contre les rayures, à moins d'entrer en contact avec un diamant. On attendra les tests de résistance pour en avoir le coeur net.

Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer l'Ultra sans sa capacité à rivaliser à sa manière avec les légendes des montres de plongée telles que la Rolex Submariner et la Seamaster d'Omega.

Les ingénieurs d'Apple ont des montres analogiques

En parallèle, d'autres points intéressants ont été abordés. Le plus intéressant reste peut-être que l'équipe de design d'Apple possède également, en grande majorité, des montres analogiques traditionnelles, ce qui influence leur approche créative.



Alan Dye a aussi souligné que même si Apple n'est pas à l'origine une entreprise spécialisée dans la plongée, l'inclusion de fonctionnalités liées à ce domaine sur les modèles Ultra et Series 10 représente un véritable défi relevé avec succès par les designers.

Avec ces nouvelles améliorations, l'Apple Watch Series 10 continue de faire évoluer son design sans perdre les forces de ses origines, tout en repoussant les limites de ce que peut offrir une smartwatch.