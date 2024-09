Apple aurait accidentellement dévoilé une image de l'Apple Watch Series 10

Lundi prochain aura lieu l'Apple Event de la rentrée, l'occasion de découvrir de nouveaux iPhone, de nouveaux AirPods, mais aussi... de nouvelles Apple Watch. Parmi les annonces de la dernière gamme, on retrouvera l'Apple Watch Series 10, ce modèle ne sera pas comme les autres, car il s'agira de la 10e génération, un modèle emblématique qui devra apporter une réelle différence comparée aux Apple Watch précédentes ! Une récente fuite venant directement de la bêta d'iOS 18.1 a été remarquée par le célèbre leaker MajinBuOfficial.

Depuis plusieurs semaines, les développeurs peuvent tester la bêta de la future mise à jour d'iOS 18.1, l'occasion de tester les nouveautés liées à Apple Intelligence et d'autres fonctionnalités. Quand iOS 18.1 sera mis à disposition au public dans quelques mois, il y aura les nouvelles Apple Watch ainsi que les nouveaux AirPods qui seront déjà commercialisés, ce qui signifie qu'Apple a tout intérêt à adapter sa mise à jour à la connexion des nouveaux appareils.



Parmi les découvertes de MajinBuOfficial, on retrouve un affichage pour le moins surprenant dans iOS 18.1, celui d'une Apple Watch avec un écran très grand et les bords extrêmement fins. Quand vous activez une Apple Watch pour la première fois, si un iPhone est à proximité, vous avez une fenêtre pop-up qui apparaît automatiquement en bas de l'écran et qui vous invite à continuer l'association de l'Apple Watch avec l'application "Watch" d'iOS.

C'est précisément cet affichage qui est au cœur de cette fuite imprévue. En effet, quand vous allumez une nouvelle Apple Watch (non configuré) à côté d'un iPhone qui possède la mise à jour iOS 18.1 Beta, on retrouve cette image d'Apple Watch qui ne ressemble ni à une Ultra ni à une SE, mais bien à un nouveau modèle d'Apple Watch qui semble-t-il n'a pas encore été annoncé officiellement par Apple.



Si on regarde l'Apple Watch Series 9, l'écran est clairement moins grand et les bordures sont légèrement plus épaisses, il est impossible de penser que l'image ci-dessus correspond à une Apple Watch Series 9, une Apple Watch SE ou une Apple Watch Ultra 1/2 qui a un design plus plat.



La question qu'on peut maintenant se poser, c'est "est-ce qu'Apple a fait une erreur en affichant sur la bêta l'image de l'Apple Watch Series 10 qui n'a pas encore été officialisée ou est-ce juste une Apple Watch Series 9 qui ne concorde pas vraiment à la montre en réel ?". Pour le moment, il est impossible de répondre à la question avant l'Apple Event de lundi prochain, de plus aucune rumeur n'a pour l'instant fait fuiter d'image réelle de l'Apple Watch Series 10.



Quoi qu'il en soit, cette Apple Watch qui apparaît sur l'écran de configuration d'iOS 18.1 est inconnue à l’heure actuelle. En attendant l'annonce officielle, vous pouvez découvrir en avant-première ce que devrait révéler Apple pour l'Apple Watch Series 10, attention ce ne sont que des rumeurs !

Based on what I've been told, Apple may have accidentally leaked the new Apple Watch 10, in fact when trying to pair an Apple Watch with an iPhone on iOS 18.1 this screen appeared which clearly showed an Apple Watch with a larger screen and ultra-thin edges never seen before pic.twitter.com/E2GSKvV3bc