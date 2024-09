Les nouveaux cadrans de l'Apple Watch 10 sont accessibles dans watchOS 11

L'Apple Watch Series 10 introduit l'écran le plus grand jamais vu sur une Apple Watch (plus que sur l'Ultra), accompagné de deux nouveaux cadrans conçus pour tirer parti de cette surface étendue. Selon Apple, la Series 10 proposera les cadrans « Fluctuation » et « Reflets » à sa sortie le 20 stepmbreê. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont également à retrouver sur les anciennes montres, comme la Series 9 ou Ultra 2. Et pour certains clients, un troisième cadran a été ajouté à watchOS 11.

Deux cadrans pour tous

Apple décrit le cadran Fluctuation comme ayant un « design graphique audacieux qui remplit l'écran de couleurs changeantes seconde par seconde ».

Le second cadran, « Reflets », est également rendu possible par le taux de rafraîchissement plus rapide. Apple précise que ce cadran présente un cadran scintillant qui réagit subtilement aux mouvements de l'utilisateur et est conçu pour compléter les boîtiers en titane hautement réfléchissants de la Series 10.

Il faut savoir que l'autre changement notable de l'écran de l'Apple Watch Series 10 est son taux de rafraîchissement plus rapide. Auparavant, l'écran, en mode toujours allumé, se rafraîchissait une fois par minute, mais avec la Series 10, ce taux passe à une fois par seconde grâce à un écran OLED grand-angle plus économe en énergie. Les autres modèles n'auront donc pas un rendu aussi soigné que le nouveau.

Un cadran Hermès

En outre, Apple a présenté la première édition Hermès de l'Apple Watch Ultra. Cette version est livrée avec un cadran exclusif Maritime, doté de chiffres graphiques Cape Cod. La lunette affiche les secondes, et un appui sur le bouton Action active un compte à rebours Regatta, idéal pour garder le temps sur le bateau comme à terre, selon Apple. Mais le prix n'est pas accessible à tous, comptez 1 579 € minimum.



Vous aurez les nouveaux cadrans avec la sortie de watchOS 11, lundi prochain.