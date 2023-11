Le geste pour changer de cadran sur Apple Watch est de retour avec watchOS 10.2

En voilà une bonne nouvelle ! La troisième version bêta de watchOS 10.2 qu'Apple a publiée cette semaine n'avait apparement aucune nouveauté, sauf qu'elle réintroduit une fonctionnalité de l'Apple Watch permettant de changer de cadran facilement. Cette option, autrefois disponible avait été étrangement supprimée lors de la mise à niveau vers watchOS 10.

Les utilisateurs peuvent désormais choisir d'utiliser un geste de balayage pour changer le cadran actif de l'Apple Watch en activant l'option dans l'application "Réglages" de l'Apple Watch. Lorsque la fonction est activée, un glissement vers la gauche ou la droite sur le cadran de la montre permet de faire défiler les cadrans de montre disponibles qui ont été configurés. Très pratique quand vous en avez plusieurs et que vous aimez passer de l'un à l'autre selon le contexte.

Changer de cadran de montre par un geste de balayage était l'option par défaut dans watchOS 9, mais Apple l'avait retirée après des plaintes d'utilisateurs qui la jugeaient trop facile à activer par inadvertance. Le geste actuel nécessite une pression assez longue avant de glisser pour changer le cadran de montre actif, ce qui est moins rapide.



Avec watchOS 10.2, les propriétaires d'Apple Watch qui préféraient la méthode précédente pour changer de cadran peuvent choisir d'activer le paramètre s'ils le souhaitent. L'option se trouve sous Réglages > Horloge dans la troisième version bêta. Ceci est valable de l'Apple Watch 4 à l'Apple Watch 9 et Ultra 2.

watchOS 10.2 beta 3 adds back the feature that allows you to swipe between watch faces!



This feature was removed in watchOS 10.0 pic.twitter.com/7OWgdMkp72