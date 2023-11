watchOS 10.1.1 va corriger la batterie qui se vide sur Apple Watch

Pourtant, Apple expliquait lors de la sortie d' iOS 17.1 que cette mise à jour corrigeait un problème de "consommation d'énergie accrue" lorsqu'une Apple Watch fonctionnant sous watchOS 10.1 est couplée à un iPhone fonctionnant sous iOS 17, mais il est évident que le problème de l'autonomie de la batterie de l'Apple Watch n'a pas été complètement résolu. iOS 17.1 résolvait un grand nombre de souci, de la rémanence de l'écran des iPhone 15 Pro au DAS de l'iPhone 12 en passant par le clavier qui saccageait. Profitons-en pour rappeler qu'Apple se prépare aussi à publier iOS 17.1.1 pour l'iPhone, notamment pour régler le souci de WiFi lent , alors que la société de Tim Cook teste en parallèle les bêtas d'iOS 17.2 et de watchOS 10.2, entre autres.

Dans ce mémo, obtenu par nos amis de MacRumors , Apple indique que le problème sera corrigé dans une mise à jour watchOS "à venir". Apple n'a pas donné de détails supplémentaires, il est donc impossible d'évaluer l'impact du problème à date. Mais au vu des remontées que l'on a constatées la semaine dernière sur X et dans les courriels de nos lecteurs, le problème est fréquent. S'il n'affecte que watchOS 10.1, tous les modèles de montres sont en revanche concernés, de l'Apple Watch Series 4 à la toute dernière Apple Watch Ultra 2.

Apple prépare non seulement un correctif pour l'iPhone, mais aussi pour l'Apple Watch. Les tocantes de la marque souffrent d'une décharge excessive de la batterie depuis le passage à watchOS 10.1, comme nous l'avions expliqué il y a quelques jours. Dans une note interne partagée avec les fournisseurs de services agréés Apple, l'entreprise annonce une mise à jour imminente, watchOS 10.1.1.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.