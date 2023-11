Apple publie la mise à jour iOS 17.1.1 pour tous

Si vous venez d'arriver dans l'écosystème Apple et que vous n'êtes pas encore à l'aise avec le processus de mise à jour de l'iPhone, voici comment faire :

Comme nous vous l'avions annoncé il y a quelques jours, Apple vient de publier ce soir sa mise à jour iOS 17.1.1. Cette nouvelle version n'a pas pour objectif d'apporter de nouvelles fonctionnalités ou améliorations, elle se concentre principalement sur la correction de bugs et de différentes instabilités qui pouvaient parfois gâcher l'expérience utilisateur.

