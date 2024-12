Apple publie les versions iOS 17.7.3 et macOS 14.7.2 / 13.7.2

Si vous n’avez pas encore franchi le pas des nouveautés d’iOS 18 et d’iPadOS 18, sachez qu'Apple continue de publier des versions correctives, spécialement pour vous. En effet, la firme a profité du lancement d'iOS 18.2 pour proposer iOS 17.7.3, ainsi que la variante iPadOS et deux mises à jour macOS 14.7.2 et 13.7.2.

Des nouveautés dans iOS 17.7.3 et iPadOS 17.7.3 ?

Comme à chaque fois, ces mises à jour mineures se concentrent sur la correction de bugs et l’amélioration de la sécurité, assurant que votre iPhone et votre iPad continuent de fonctionner de manière fluide et sécurisée. Bien qu’aucune nouvelle fonctionnalité ne soit incluse, ces correctifs sont essentiels pour maintenir la stabilité de vos appareils.

Comment Télécharger la Mise à Jour ?

Ces versions sont destinées aux utilisateurs qui n’ont pas encore migré vers iOS 18 et iPadOS 18, quel que soit le motif.

Ouvrez l’application Réglages sur votre appareil. Allez dans Général > Mise à jour logicielle. Téléchargez et installez la mise à jour dès qu’elle apparaît.

À Retenir

Gardez à l'esprit qu'Apple ne continuera pas à publier des mises à jour pour iOS 17 et iPadOS 17 indéfiniment. À terme, la mise à niveau vers iOS 18 et iPadOS 18 deviendra nécessaire pour profiter des dernières fonctionnalités et des meilleures protections de sécurité.

Et macOS ?

Sur Mac, c'est la même chose, Apple macOS 13.7.2 et macOS 14.7.2 à ceux qui n'ont pas encore téléchargé macOS 15 Sequoia et son lot de nouveautés.