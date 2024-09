Apple lance la RC d'iOS 17.6, tvOS 17.6, watchOS 10.6, macOS 14.6 et visionOS 1.3

Comme à son habitude, Apple n'a pas perdu de temps et vient de lancer un nouveau cycle de bêta pour les mises à jour à venir sur iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch, Mac et Vision Pro. On retrouve cette fois iOS 17.6, iPadOS 17.6, tvOS 17.6, watchOS 10.6, macOS 14.6 et visionOS 1.3. Les développeurs inscrits sur le Dev Center peuvent installer la nouvelle version sur leurs appareils et commencer à chercher les nouveautés.

Apple publie la seconde bêta aux développeurs

Apple publie la troisième bêta aux développeurs

Apple publie la quatrième bêta aux développeurs

Apple publie la Release Candidate d'iOS 17.6, tvOS 17.6, watchOS 10.6, macOS 14.6 et visionOS 1.3

iOS 17.6 / iPadOS 17.6

Après iOS 17.4 qui apportait de nombreux changements historiques pour l'iPhone en Europe (sideloading, paiement tiers, puce NFC, etc), Apple avait ajouté le téléchargement des apps depuis le web dans iOS 17.5, ainsi que quelques menues évolutions.

La firme en a encore sous le pied, avec notamment l'obligation de réaliser les mêmes changements sur l'iPad, ainsi que la mise en place du protocole RCS sur iMessage, permettant de dialoguer de manière plus avancée avec des Android. Apple a promis la compatibilité avec la norme de messagerie utilisée par Google et Samsung, notamment, pour cette année. À moins que ce soit prévu pour iOS 18 seulement.

Voici les nouveautés d'iOS 17.6 bêta

Après avoir testé, nous n'avons rien trouvé de particulier, Apple se concentrant sur iOS 18

Les développeurs peuvent mettre à jour un iPhone ou un iPad en allant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. La version bêta est accessible depuis quelques instants.

macOS 14.6 Sonoma

Côté ordinateurs, les développeurs sur Mac peuvent mettre la main sur macOS Sonoma 14.6, probablement une nouvelle itération mineure.



Si vous êtes concerné, rendez-vous dans Réglages Systèmes > Général > Mise à jour de logiciels pour récupérer la nouvelle bêta de macOS.

WatchOS 10.6

Concernant l’Apple Watch, la bêta de watchOS 10.6 ne révolutionnera rien non plus, comme les deux mises à jour précédentes. Depuis watchOS 10.4 qui avait apporté la possibilité de dire juste "Siri" au lieu de "Dis Siri", nous n'avons rien de particulier à nous mettre sous la dent.



Pour installer la mise à jour, les développeurs vont devoir ouvrir l'application "Apple Watch" sur l'iPhone appairé, se rendre dans la section "Réglages" > "Mise à jour logicielle" > "Général", et activer la bêta développeur watchOS 10. Un identifiant Apple lié à un compte développeur est nécessaire.



Rappelons que pour installer le nouveau firwmare, l'Apple Watch doit disposer de 50 % de batterie et être placée sur un chargeur.

tvOS 17.6

Pour ce qui est de l'Apple TV, tvOS 17.6 est également disponible. Les développeurs peuvent télécharger la mise à jour tvOS en s'inscrivant via l'application "Réglages" de l'Apple TV.



La version précédente n'avait rien changé, mais celle d'avant avait apporté quelques changements pour SharePlay ainsi que la possibilité de dire juste "Siri" au lieu de "Dis Siri".

visionOS 1.3

Enfin, le Vision Pro. Le logiciel visionOS 1.3 sera une nouvelle fois scruté de près. Avec des attentes fortes des clients, et une baisse de l'intérêt général, Apple est attendu au tournant pour améliorer l'expérience générale du casque. Pardon, de l'ordinateur spatial.



Nous mettrons nos découvertes ci-dessous, n'oubliez de lire notre test du Vision Pro en attendant.