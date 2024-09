Apple lance la RC d'iOS 17.2, watchOS 10.2, tvOS 17.2 et macOS 14.2 (màj)

Apple vient de publier la Release Candidate (RC) des prochaines mises à jour majeures de ses systèmes d'exploitation. Il s'agit de la cinquième version bêta pour iOS 17.2, iPadOS 17.2, macOS Sonoma 14.2, watchOS 10.2 ou encore tvOS 17.2. Tous les appareils de la marque sont concernés, même le HomePod qui partage le firmware de l'Apple TV.



Nous préparons la liste complète des nouveautés et les notes de version officielles pour la sortie de la version finale.

Mise à jour le 07/12/23 à 19h12 : Apple publie une seconde Release Candidate pour macOS Sonoma 14.2. Bien sûr c’est réservé qu’aux développeurs !

iOS 17.2 / iPadOS 17.2

Comme vous le savez probablement, certaines nouveautés d'iOS 17 n'ont pas été incluses dans la version finale. Apple a déclaré que les fonctionnalités absentes au départ seraient intégrées à une prochaine mise à jour du cycle iOS 17. Après avoir eu droit qu'à des correctifs ou presque avec iOS 17.1, les clients peuvent profiter de plusieurs nouveautés avec iOS 17.2 comme l'application Journal, les vidéos spatiales sur iPhone 15 Pro (Max), la possibilité de modifier le son par défaut des notifications, un nouveau widget météo, les playlists collaboratives dans Apple Music, l'ajout d'un corps aux Memoji et plus encore. Tout est pratiquement terminé, la version du jour étant simplement là pour s'assurer qu'aucun bug important n'est présent avant le lancement auprès du public.



La Release Candidate a modifié plusieurs points :

Apple annonce que la version 17.2 d'iOS corrige les problèmes de recharge sans fil de l'iPhone dans "certains véhicules".

Les listes de lecture collaboratives d'Apple Music ne seront pas disponibles dans iOS 17.2, probablement en raison de problèmes d'abus et de spam

iOS 17.2 améliore la caméra téléobjectif de l'iPhone 15 Pro, selon Apple

iOS 17.2 débloque la prise en charge de la recharge sans fil Qi2 sur les anciens modèles d'iPhone

macOS 14.2 Sonoma

Du côté de macOS 14.2 Sonoma, aucun grand changement mais quelques évolutions. Comme iOS 17, plusieurs fonctionnalités annoncées lors de la WWDC en juin 2023 n'ont pas été intégrées à la version finale de macOS Sonoma.



MacOS Sonoma 14.2 ajoute les réactions aux autocollants de Messages, les listes de lecture Apple Music collaboratives, ou encore un accès à Shazam directement dans la barre de menu.



Si vous êtes développeurs, rendez-vous dans Réglages Systèmes > Général > Mise à jour de logiciels pour récupérer la deuxième bêta de macOS 14.2.

watchOS 10.2

Du côté de l’Apple Watch, à partir de la Series 4 jusqu'à la Series 9 / Ultra 2, les développeurs peuvent accéder à la nouvelle version de watchOS 10.2.



Pas de changements significatifs ici, à part le retour du geste pour changer de cadran facilement.

Pour installer la mise à jour, il faut ouvrir l'application Apple Watch sur l'iPhone appairé, se rendre dans la section "Mise à jour logicielle" sous "Général" dans Réglages, et activer la bêta développeur watchOS 10. Un identifiant Apple lié à un compte développeur est nécessaire.



Pour installer le logiciel, l'Apple Watch doit disposer de 50 % de batterie et être placée sur un chargeur.

tvOS 17.2

Enfin, tvOS 17.2. Pour une fois, il y a du neuf du côté du boîtier avec une nouvelle barre latérale dans tvOS 17.2 qui permet de facilement naviguer entre les sections de l'application Apple TV. De plus,

Les développeurs enregistrés peuvent télécharger la mise à jour tvOS en s'inscrivant à la version bêta via l'application Réglages de l'Apple TV.



Les mises à jour de tvOS sont souvent mineures par rapport aux autres mises à jour de systèmes d'exploitation et se concentrent principalement sur les corrections de bogues et les petites améliorations plutôt que sur des changements notables vers l'extérieur.