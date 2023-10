L'app Journal d'Apple n'est pas encore au niveau de Day One

La nouvelle application Journal d'Apple est arrivée la semaine dernière avec la bêta d'iOS 17.2. Annoncée en juin dernier, l'application était très attendue pour certains utilisateurs. Quelques jours après son lancement, force est de constater qu'elle ne convainc pas. Trop basique, elle est pour le moment loin des standards, en tout cas dans sa forme actuelle.



Si vous utilisez un service comme Day One, vous n'êtes pas prêts de changer. Voici les premiers tests.

L'application Journal d'Apple

L'application Journal a été annoncée pour la première fois en juin dans le cadre de la WWDC 23. Selon Apple, Journal est une nouvelle application iPhone qui aide les utilisateurs à réfléchir aux moments quotidiens et aux événements spéciaux de leur vie. Pour inspirer l'utilisateur dans la rédaction de son journal, des suggestions personnalisées peuvent être élaborées intelligemment à partir de l'activité récente de l'utilisateur (photos, personnes, lieux, entraînements, etc.), et des notifications programmées peuvent l'aider à prendre l'habitude de rédiger son journal.



Avec la possibilité de verrouiller l'application, le traitement en local sur l'appareil et le chiffrement de bout en bout, Journal est conçu pour protéger la vie privée de l'utilisateur et s'assurer que personne, y compris Apple, ne peut accéder aux entrées de l'utilisateur.



Grâce à la nouvelle API de suggestions de journalisation, les développeurs vont bientôt pouvoir ajouter des suggestions de journalisation à leurs applications. L'application Journal et l'API Suggestions de journalisation seront disponibles dans une mise à jour logicielle dans le courant de l'année.

Et voici un extrait de la fiche App Store que l'on a dégoté :

Prenez un moment pour réfléchir à votre journée. Capturez des détails de votre quotidien ou de moments spéciaux et écrivez à leur sujet en ajoutant des photos, des vidéos, des enregistrements audio, des lieux et plus encore. Les suggestions pour le journal vous permettent de vous souvenir facilement de vos expériences quotidiennes, pour ne jamais être victime du syndrome de la page blanche.

Pour l'instant, Journal est réservé à l'iPhone, et nous ne savons pas quand il sera disponible sur iPad et Mac.

Les premiers tests sont mitigés

Sur le papier, une application de journal basée sur l'iPhone - avec tous les capteurs et les données qu'elle peut utiliser - pourrait être très intelligente. Mais une première prise en main par David Pierce, de The Verge, montre qu'elle reste incroyablement basique dans sa forme initiale.

L'application Apple Journal est si simple qu'au début, j'ai eu l'impression qu'il me manquait quelque chose. L'application ne comporte qu'un seul écran : une chronologie inversée de vos entrées de journal, avec un gros bouton plus en bas [...].



Lorsque vous créez une entrée de journal, vous pouvez ajouter des photos et des vidéos, enregistrer un mémo vocal ou consigner un lieu associé à votre entrée. Lorsque vous consultez la chronologie, vous pouvez filtrer pour ne voir que les entrées contenant des photos ou les entrées spéciales que vous avez mises en signet, mais c'est à peu près tout.

Notre confrère est d'autant plus critique qu'il est un utilisateur de longue date de Day One, et "rien dans Journal ne me donne envie de changer" a-t-il ajouté. Au moins, c'est clair



La vision apparente d'Apple pour l'application est qu'elle peut utiliser tout ce que votre téléphone sait de vous pour faire des suggestions vraiment intelligentes sur les choses que vous pourriez vouloir consigner dans votre journal.



L'idée principale de l'Apple Journal est que votre téléphone peut apprendre à reconnaître ce qu'Apple appelle des "Moments". Il peut regarder où vous étiez, avec qui vous avez passer un appel FaceTime, combien de vidéos vous avez prises, et d'autres signaux auxquels seul votre téléphone a accès, et en déduire que c'est probablement quelque chose dont vous voudrez vous souvenir et que vous voudrez revisiter. Votre téléphone est le seul appareil qui sait que vous avez passé une heure au téléphone avec votre petit ami et que, juste après, vous avez écouté le dernier album de Drake. Il sait que vous avez battu un record personnel lors de votre entraînement au marathon aujourd'hui et que vous avez terminé votre course en admirant une vue imprenable depuis le sommet d'une montagne. Avec l'accès à toutes ces informations, le Journal pourrait, en théorie, commencer à mettre les choses en ordre et vous inciter non seulement à les ajouter à votre chronologie personnelle, mais aussi à prendre le temps d'y réfléchir.



Cependant, plus l'application se veut intelligente, plus le risque qu'elle fasse quelque chose de stupide par inadvertance est grand. Pierce fait référence à la fonctionnalité "On This Day" de Facebook, qui tentait de faire ressurgir des souvenirs importants et qui a souvent échoué en montrant des photos d'ex petites amies ou encore de journées catastrophiques (ou tout simplement sans intérêt). Et pour cause, l'utilité d'un moment ou d'une journée est souvent très subjective.



Apple l'a peut-être en tête.

Pourquoi une app journal chez Apple ?

Apple se concentre de plus en plus sur la santé et la forme physique dans les fonctionnalités de l'iPhone et de l'Apple Watch, dont certaines - comme Respiration apparu sur watchOS 3, qui a ensuite évolué pour devenir Pleine Conscience - sont axées sur la santé mentale.



Des études montrent que la tenue d'un journal peut avoir des effets bénéfiques importants sur la santé mentale. L'une des plus connues est une étude de 2006 qui a montré que la tenue d'un journal peut être aussi efficace qu'une thérapie cognitivo-comportementale (TCC) pour réduire la dépression.



Il a également été démontré que la tenue d'un journal réduit l'anxiété et le stress, améliore la mémoire et même la santé physique.

Télécharger l'app gratuite Journal