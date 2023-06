[LIVE] Keynote Apple WWDC 23 : VR, Mac, iOS 17, watchOS 10, macOS 14

C'est le grand jour chez Apple, le moment tant attendu où l'entreprise livre ses nouvelles fonctionnalités logicielles lors du keynote de la WWDC 23, dédié à iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, macOS 14 et watchOS 10. Mais ce n'est pas tout, car nous attendons également le tout premier casque AR/VR de la marque, ainsi que de nouveaux Mac probablement équipés de la puce M2 améliorée.



Quoi qu'il en soit, cela sera l'occasion de découvrir la première version bêta des firmwares mentionnés précédemment.

Un évènement pré-enregistré

Lancé par Tim Cook, cet #AppleEvent se tiendra encore une fois à distance et sera pré-enregistré par les équipes du constructeur californien. Malgré cela, certains veinards ont été invités à visionner la vidéo à l'Apple Park, pour profiter ensuite des tests et des ateliers avec les ingénieurs. Cette année, des experts en VR ont été conviés, un signe annonciateur du casque Reality Pro.

Quelle heure pour le keynote WWDC 2023

Comme chaque année désormais, soyez présents à 19 h sur notre page dédiée aux keynotes (France / Belgique / Suisse, 18 h en Algérie / Maroc / Tunisie, 17 h en Côte d'Ivoire / Sénégal / ..., et 13 h au Québec), pour suivre la conférence des développeurs Apple avec toutes les annonces autour des mises à jour majeures attendues pour septembre en version finale.

Les nouveautés attendues au keynote Apple

iOS 17

Apple a beau travaillé sur sa culture du secret, les fuites arrivent tous les ans, et iOS 17 n'a pas fait exception. Après avoir découvert en avant-première la liste des iPhone et iPad compatibles avec iOS 17, nous avons appris que les nouveautés se concentreraient sur l'écran verrouillé, AirPlay, SharePlay, la santé et le Wallet. Sans oublier la réalité augmentée.

Rappel, vous savez déjà comment installer iOS 17 bêta.

iPadOS 17

Du côté d'iPadOS 17, outre tout ce qu'on trouvera dans iOS 17, Apple devrait ajouter des fonctionnalités supplémentaires comme les widgets sur l'écran verrouillé, mais aussi un Stage Manager amélioré. L'an passé a permis de passer un cap dans le multitâche, mais ce n'était pas encore la panacée.

macOS 14

Du côté de macOS 13, les rumeurs parlent d'une version minime, avec peu de changements.

watchOS 10

Pour la partie Apple Watch, watchOS 10 devrait être une grande mise à jour, avec une refonte de l'interface. Au programme, il y aurait des widgets et des dossiers pour ranger ses applications.

tvOS 17

tvOS ne devrait pas être très présent, comme l'an dernier où Apple n'avait même pas mentionné le nom tvOS 16, ni tvOS 15 l'année précédente. Espérons tout de même quelques améliorations pour tvOS 17.

MacBook Air 15 pouces

Du côté matériel, c'est l'annonce la plus probable, appuyée dernièrement par Mark Gurman et Ming-Chi Kuo. Apple devrait enfin proposer une variante du MacBook Air M2, mais en 15 pouces. Si le prix est raisonnable, cela pourrait être le carton de l'année ! On table sur 1599 euros en France.

Casque AR/VR

Dernier point, le casque AR/VR. Il devrait être lancé en 2021, puis en 2022, mais Apple a préféré peaufiner son premier appareil à porter sur la tête pour le lancer en grande pompe en ce lundi 5 juin.



Plus pointu qu'un Meta Quest Pro, plus compact qu'un PSVR 2, le casque Reality Pro d'Apple tournait sous "xrOS" (ou "realityOS") et devrait être une ode à la réalité mixte. Plus d'une douzaine de caméras, un double écran OLED 4K, des capteurs à gogo et un prix frôlant les 3000 dollars. Vous êtes prévenus !

Comme suivre le keynote d'Apple en français

