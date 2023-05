Les dirigeants d'Apple sont peu enthousiastes à propos du casque AR/VR

Les figures dirigeantes d'Apple, notamment Tim Cook, Craig Federighi et Johny Srouji, ont semble-t-il peu à peu pris leurs distances avec le casque de réalité mixte de l'entreprise lors de sa conception, en raison d'une série de revers et de compromis, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Un casque conçu depuis 2015

Apple aurait commencé à développer son propre casque dès 2015, en utilisant le Gear VR de Samsung et le HTC Vive lors des premières expériences. Le casque se serait considérablement écarté de la vision initiale du patron. Comme vu il y a quelques minutes dans l'article précédent, Tim Cook avait dans l'idée de sortir "une paire de lunettes discrètes que l'on pourrait porter toute la journée", mais il est devenu un véritable casque qui ressemble à un masque de ski et qui nécessite une batterie séparée en raison de limitations technologiques. Tout ceci a amené son lot de désaccords internes, ainsi qu'à d'inévitables compromis pour tenir des délais raisonnables.

Concept par Markus Kane

Les responsables sont sceptiques

Malgré la forte appétence de Tim Cook pour la réalité augmentée depuis au moins 2016, il n'aurait pas été très impliqué dans sa conception et aurait choisi de ne participer qu'aux démonstrations. La retenue du numéro un a parfois été perçue comme de l'indécision et a causé de la frustration parmi le personnel, entraînant des retards et des inquiétudes quant à l'obtention de ressources.



Des personnalités de premier plan, comme Craig Federighi, responsable des logiciels, ont également gardé leurs distances avec le casque pendant son développement. Même Johny Srouji, vice-président senior d'Apple chargé des technologies matérielles, serait sceptique à l'égard du casque, qu'il compare à de la recherche plutôt qu'à un produit grand public. Il a prévenu que la conception des puces haute performance requises par le casque pourrait détourner l'attention des nouvelles puces de l'iPhone qui génèrent davantage de revenus.



En 2017, Apple pensait que le casque pourrait être commercialisé d'ici 2020, mais le projet s'est embourbé dans des difficultés matérielles et logicielles, ainsi que dans des discussions autour des cas d'usage. Certaines des fonctionnalités du casque, notamment la possibilité de fonctionner comme un moniteur externe pour un Mac et les appels vidéo à plusieurs personnes, seraient par exemple moins avancées que ce qu'Apple avait prévu à l'origine. L'entreprise espère que "des applications tierces le sauveront", comme ce fût le cas avec l'iPhone 3G et l'App Store. Apple est déjà en pourparlers avec des développeurs de logiciels et de jeux, ainsi qu'avec des sociétés de divertissement, pour que des applications et du contenu soient prêts pour l'appareil au moment de sa mise en vente.

L'objectif à terme

Apple souhaite que les utilisateurs finissent par porter un dispositif de réalité augmentée devant les yeux en permanence, remplaçant les tâches actuellement accomplies sur l'iPhone et le Mac, notamment la navigation sur le web, les jeux, le courrier électronique, les appels vidéo, l'entraînement et autre, mais ne s'attend pas à ce que cela se produise dans l'immédiat. Selon des projections internes, il faudra du temps et une baisse du prix pour que ce type d'appareil devienne aussi important que l'Apple Watch ou l'iPad.



Alors qu'Apple espérait initialement vendre trois millions d'unités au cours de la première année de commercialisation de l'appareil, elle s'attend désormais à vendre environ 900 000 casques. Pire, pour ne pas trop effrayer les clients, l'entreprise américaine aurait décidé de vendre son premier casque à prix coûtant. Le Reality Pro tournant sous xrOS (ou realityOS) devrait être annoncé lors de la conférence WWDC le 5 juin prochain.