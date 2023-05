Voici le rôle des dirigeants d'Apple dans le casque de réalité mixte

Des milliers d'employés d'Apple ont travaillé sur son prochain casque de réalité mixte, notamment des cadres, des spécialistes du marketing et des ingénieurs. Mais, comme le note Mark Gurman de Bloomberg, une poignée de personnes a joué un rôle particulièrement important dans cet effort de plus de sept ans, qui pourrait être le lancement de produit le plus risqué de l'entreprise depuis des décennies.

Sans surprise, notre confrère nous parle des lieutenants du président-directeur général Tim Cook, mais aussi de certains cadres du groupe de développement technologique de l'entreprise, l'équipe secrète à l'origine de l'appareil. Cette liste comprend d'ailleurs une personne qui ne fait plus partie de l'entreprise, mais qui jette toujours une ombre sur la stratégie d'Apple en matière de produits.

Les personnages clés du casque AR/VR

Voici les personnes qui ont contribué à faire entrer Apple dans le monde de la réalité mixte à venir lors de la WWDC 23 en juin prochain. L'appareil devrait tourner sous xrOS et / ou realityOS, et pourrait coûter 3000 dollars au lancement, en raison de sa conception à la pointe de la technologie. Les rumeurs récentes ont évoqué un prix de fabrication de plus de 1500 dollars.

Mike Rockwell

Rockwell est en charge du produit et a dirigé son développement depuis environ 2016. Il a participé à l'élaboration de la vision du casque et du groupe de développement technologique lui-même, et supervise l'ingénierie du produit - du matériel au logiciel en passant par les services. Bien que certains soient sceptiques quant au succès de l'appareil, d'autres sont optimistes en raison de l'implication de Rockwell. "C'est un véritable génie et si quelqu'un peut mener à bien ce projet, c'est bien lui", a déclaré une personne impliquée dans le développement, qui n'a pas été autorisée à s'exprimer publiquement. Rockwell sera l'un des visages du casque lorsqu'il sera présenté.

Jeff Williams

Williams, directeur de l'exploitation d'Apple, a joué un rôle moteur dans le développement de l'oreillette ces dernières années. Il est souvent considéré comme l'héritier présomptif de Cook, et l'actuel PDG s'est appuyé sur lui pour assurer le succès du produit. Il est responsable de l'équipe de conception d'Apple, notamment du groupe chargé de l'interface humaine qui a conceptualisé de nombreux cas d'utilisation de l'appareil et sa vision globale. Son groupe est également chargé de la fabrication de l'appareil lui-même, qui est considéré en interne comme le produit le plus complexe jamais conçu par Apple.

Greg Joswiak

Greg Joswiak est le directeur du marketing de la société et l'un des plus fervents défenseurs du casque au sein de l'équipe dirigeante d'Apple. L'entreprise compte sur lui pour convaincre les consommateurs de l'utilité d'un appareil de 3 000 dollars doté d'une technologie naissante. Il est peu probable qu'il utilise la même approche que Meta Platforms Inc. qui commercialise ses casques en vantant les mérites du métavers. Joz, comme on l'appelle chez Apple, a déclaré qu'il n'utiliserait "jamais" ce terme. Ne vous attendez donc pas à ce qu'il le mentionne sur scène le mois prochain.

Phil Schiller

Le patron de longue date de Joswiak n'est plus aussi impliqué dans le développement des futurs produits qu'il l'a été, mais il est responsable de l'événement de lancement de l'appareil d'Apple. Ce sera la toute première fois que le monde verra ce produit dont on parle depuis longtemps, les enjeux sont donc importants. Schiller, dont on sait qu'il possède chez lui une voiture de course VR, a insisté pour que l'appareil ait une forte composante de jeu, en particulier via des applications tierces, un domaine qu'il supervise.

Frank Casanova

Casanova est responsable du marketing pour le casque. Il a déjà assumé ces fonctions pour les efforts d'Apple en matière de réalité augmentée, en 2019, lorsqu'ils étaient exclusivement liés à l'iPhone. Il a également dirigé le marketing des partenaires de l'iPhone, qui consistait à promouvoir l'appareil auprès des opérateurs. Au début de sa carrière chez Apple, il a participé à la direction de QuickTime, le lecteur multimédia de Mac. Après avoir rejoint l'entreprise en 1988, il a dirigé l'ancienne division des projets avancés sous la direction de Gil Amelio et John Sculley.

Kim Vorrath

Comme Meade, Kim Vorrath a été associée au projet de casque pour aider à la mise sur le marché de l'appareil. Elle est responsable du programme d'ingénierie du projet, ce qui signifie qu'elle doit s'assurer que l'équipe respecte les délais. Elle est également chargée du contrôle de la qualité. Mme Vorrath vient de la division iOS et macOS d'Apple, où elle a passé des années en tant que chef de programme pour les principaux systèmes d'exploitation de la société. Elle a également joué un rôle clé dans le développement du logiciel de l'iPhone original au milieu des années 2000.

Dan Riccio

Riccio est le patron de Rockwell et l'intermédiaire entre le groupe de développement technologique et l'équipe dirigeante d'Apple. Il a travaillé exclusivement sur le casque au cours des deux dernières années, après avoir occupé le poste de responsable de l'ingénierie matérielle chez Apple. Il est probable qu'il prenne sa retraite peu de temps après la sortie du casque, et certaines personnes impliquées dans le développement pensent que Riccio considère ce produit comme un élément déterminant de son héritage. Il a déjà supervisé deux autres produits - un téléviseur complet et une voiture - qui ont été annulés ou retardés.

Paul Meade

Paul Meade est le lieutenant le plus ancien de Rockwell, chargé de l'ingénierie matérielle de l'appareil. Il a été l'un des principaux responsables du matériel pour l'iPhone jusqu'en 2017. C'est alors qu'il s'est concentré sur le casque, chargé de transformer l'appareil en un produit qu'Apple pourrait réellement expédier. Avant Apple, il a dirigé le développement du matériel pour le Sidekick et l'éphémère ligne de téléphones Kin de Microsoft. Deux autres personnes clés sont placées sous l'autorité de Meade : Fletcher Rothkopf et Ray Chang.

Rothkopf, ancien stagiaire de l'équipe iPod, a été responsable de la conception de l'Apple Watch avant d'être choisi par Rockwell comme concepteur principal du casque. Chang dirige les équipes qui développent l'électronique sous-jacente.

Jony Ive

Bien qu'Ive soit déjà passé à un rôle à temps partiel chez Apple dès les premiers jours du casque, il a été impliqué dans le projet dès sa création. Il a poussé l'entreprise à éviter les conceptions isolantes qui affectaient les casques VR existants. Il a également milité en faveur d'une conception portable - sans station de base externe - et d'un écran orienté vers l'extérieur qui permettrait de voir les yeux de l'utilisateur. Il souhaitait également une transition en douceur entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. (L'appareil s'est finalement chargé de cette tâche grâce à une couronne numérique inspirée de l'Apple Watch). Ive travaille aujourd'hui dans sa propre société de design, mais il est resté impliqué jusqu'à il y a environ un an, lorsque son contrat avec Apple a pris fin.

Jeff Norris

Jeff Norris a été embauché dès le début du projet. Il a rejoint le Jet Propulsion Lab de la NASA en 2017 pour aider à trouver la "killer app" (application qui tue) pour l'appareil. À la NASA, Norris a utilisé la réalité virtuelle pour contrôler des engins spatiaux. Le cas d'utilisation du produit Apple est un peu plus nébuleux, mais il considère la vidéoconférence virtuelle, la méditation et la collaboration à distance comme des arguments de vente clés. D'autres participants au projet restent préoccupés par le fait qu'il n'y a pas encore de raison évidente pour que les consommateurs utilisent le casque. Mais cela pourrait changer avec le temps, comme cela s'est produit avec l'Apple Watch.

Johny Srouji

Johny Srouji est le principal responsable des puces chez Apple. Il est chargé de la puce M2 et d'autres composants personnalisés à l'intérieur de l'oreillette. Johny Srouji s'est montré sceptique à l'égard de cette initiative, la comparant en interne à un projet scientifique. Il a fait valoir que les ressources d'Apple seraient mieux utilisées sur les nouvelles puces de l'iPhone qui pourraient générer plus de revenus que le casque. En fin de compte, l'équipe de Srouji a créé certaines des puces les plus avancées à ce jour pour le casque. En revanche, le groupe de Srouji a passé des années à développer une puce sans fil pour une fonction abandonnée qui devait permettre de connecter le casque à une station de base pour obtenir de l'énergie supplémentaire.

Shannon Gans

Shannon Gans est chargée du contenu de réalité mixte pour l'appareil et supervise les relations avec les acteurs d'Hollywood. Shannon Gans a dirigé un studio d'animation et de contenu de réalité virtuelle pendant deux décennies avant de devenir productrice exécutive d'une série animée pour Jon Stewart chez HBO. Elle a rejoint Apple il y a cinq ans et dirige une équipe d'experts en contenu VR. Mme Gans est chargée de veiller à ce que l'appareil dispose de suffisamment de matériel au moment de son lancement et a travaillé avec les partenaires actuels de l'Apple TV+, Walt Disney Co. et Dolby Laboratories afin de créer du contenu pour l'appareil.

Geoff Stahl

Stahl est responsable d'une grande partie des logiciels qui fonctionneront sur le casque, notamment le nouveau système d'exploitation xrOS. Il participe également au développement des applications et du moteur de jeu de l'appareil. Sans surprise, M. Stahl était auparavant responsable des logiciels de graphisme et de jeu chez Apple. Parmi les autres acteurs clés du secteur des logiciels, citons Ranjit Desai, responsable des fondements du système d'exploitation, ou firmware ; Selim Ben Himane, en charge de la technologie de vision par ordinateur qui permet au casque de comprendre son environnement ; et Yaniv Gur, ancien responsable de l'ingénierie pour iWork, ainsi que pour les applications Books, Notes et News.

Tim Cook

Bien entendu, c'est Tim Cook qui est responsable en dernier ressort du produit. La version finale s'est éloignée de sa vision initiale, comme nous l'avons déjà expliqué, mais c'est maintenant à lui de la faire évoluer. Après plus d'une décennie à la tête d'Apple, cet appareil pourrait, en fin de compte, soit renforcer, soit saper son héritage. L'entreprise fait le pari que ce sera un succès planétaire, évidemment.

Réponse le 5 juin

Voilà, vous savez qui a permis au futur casque AR/VR de naître du côté d'Apple. Il ne reste plus qu'à attendre la conférence d'ouverture de la WWDC 2023 le 5 juin prochain. On y découvrira également iOS 17, entre autres.