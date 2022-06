Le premier benchmark de la puce M2 est arrivé

⏰ Hier à 20:50

Medhi Naitmazi

Réagir



La nouvelle puce M2 d'Apple serait jusqu'à 20 % plus rapide que la puce M1 en ce qui concerne les performances multi-cœurs, selon les tout premiers benchmarks du prochain MacBook Pro 13 pouces 2022 qui ont été découverts sur Geekbench aujourd'hui. Voilà qui vient conforter le comparatif des spécifications fournies par Apple entre M1 et M2.

La puce M2 est meilleure que la M1

Le processeur du SoC - System on Chip - de la M2 qui est cadencé à 3,49 GHz contre 3,2 GHz pour le M1, a obtenu un score monocœur de 1919 points, soit 12 % de plus que le score de 1707 du MacBook Pro 13 pouces M1 de 2020. Le M2 a obtenu un score multicœur de 8928 points, soit environ 20 % de plus que le score de 7419 du modèle précédent.

Lors du keynote d'ouverture de la WWDC 22, Apple a déclaré que la puce M2 était jusqu'à 18 % plus rapide que la M1 sur la partie CPU, et le test Geekbench 5 est donc conforme aux affirmations d'Apple.



Quant au benchmark de la partie graphique axé sur l'API Metal, la puce M2 a obtenu un score de 30627 points, une amélioration notable par rapport au score de 21001 obtenu par le M1, soit un gain de 45 %. C'est un poil plus que ce qu'avait annoncé Apple à propos de sa puce M2. Cette dernière offre jusqu'à 10 cœurs de GPU, contre 8 cœurs maximum pour le M1.



Aucune surprise donc ici, mais une bonne évolution que l'on retrouvera dans le nouveau MacBook Air 2022 et le MacBook Pro 13 pouces. Apple n'a pas fourni d'informations sur la date de lancement du MacBook Air, mais le nouveau MacBook Pro M2 sera disponible en précommande à partir du vendredi 17 juin.