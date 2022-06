Sur le papier, la puce M2 reste (souvent) derrière les M1 Pro / Max et Ultra

Alban Martin

Maintenant que la deuxième génération de processeurs Apple Silicon pour Mac est arrivée avec les nouveaux MacBook Air 2022 et MacBook Pro 13 pouces, il ne faisait aucun doute que les premiers testeurs se rueront sur les outils de benchmark pour examiner les performances du M2 par rapport au M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra.



Nous n'avons pas encore de benchmarks pour la M2, mais nous en savons beaucoup grâce aux détails techniques fournis par Apple.

L'histoire des puces MX

Fin 2020, Apple dévoilait son premier lot de Mac propulsés par un processeur maison avec les MacBook Air, Mac mini et MacBook Pro M1 - qui ont tous été plébiscités pour leur rapport qualité / prix / performances. Depuis, la société a annoncé son premier ordinateur de bureau avec la puce M1, l'iMac 24 pouces, a remanié le MacBook Pro 2021 avec des variantes plus puissantes M1 Pro et M1 Max, puis son puissant Mac Studio avec la puce M1 Ultra, qui peut même surpasser le Mac Pro 2019 encore sous Intel.



Apple a annoncé la puce M2 lors de la WWDC 22 de la semaine dernière, d'abord disponible dans une mise à jour très mineure du MacBook Pro 13 pouces, qui sera suivi par le MacBook Air 2022 bien plus intéressant. À moins que vous ne soyez amoureux de la Touch Bar, c'est ce dernier qu'il faudra acheter.

M2 versus M1 Pro/Max/Ultra

Si nous attendons les benchmarks de la puce M2, en attendant, Macworld a effectué ses comparaisons en utilisant les propres déclarations d'Apple sur les performances offertes par chacune des puces en question.

M2 ou M1 Pro

Avec deux fois plus de cœurs de performance, c'est déjà une victoire pour les versions améliorées de l'ancienne puce.



Nos confrères rappellent que la M1 Pro offrait généralement des performances de CPU supérieures d'environ 60 % à celles du M1. Étant donné que le CPU de la M2 est 18 % plus rapide que celui du M1, l'écart reste toujours assez important. On peut parier sur 30 à 40% de différences en faveur du M1 Pro. Idem sur la RAM qui possède une nette avance sur la bande passante.



Côté GPU, la M2 fait un bond de 35% avec ses 10 coeurs (contre 8), mais reste loin des 16 coeurs du M1 Pro qui doublait les performances. L'écart devrait être encore d'au moins 40%.



Seul la partie neuronale de la M2 fait mieux, avec une avance de 40%.

M2 ou M1 Max

Comme vous pouvez vous y attendre, la comparaison est encore plus flatteuse pour la M1 Max.



C'est exactement le même processeur que la M1 Pro, donc les performances ne changeront pas - toujours environ 30 à 40% plus rapide que la M2.



Le GPU est cependant deux fois plus costaud à tous les niveaux, soit des performances de calculs 3D environ 2,5 fois supérieures à celles du M2. Encore une fois, la partie neuronale est le seul secteur où la M2 fait mieux.

M2 contre M1 Ultra

Quand on colle deux puces M1 Max, cela donne la M1 Ultra, qui creuse encore un peu plus l'écart.

Avec ses 20 cœurs de CPU, il sera donc plus de 2,5x plus rapide que la M2. Le GPU à 64 cœurs est probablement 5 fois plus rapide que le M2. Même la partie neuronale est à l'avantage de la M1 Ultra qui possède deux moteurs neuronaux à 16 cœurs, soit 40% de performance en plus.

Conclusion

Si vous avez un ordinateur sous M1 Pro ou supérieur, vous n'avez aucune raison de passer à la puce M2. Même si vous avez un Mac M1, il n'est évident de donner des arguments solides pour changer de matériel. Mais une chose est sûre, Apple a commencé à mettre un rythme de croisière quant au renouvellement de ses processeurs.