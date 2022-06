Tout savoir sur la nouvelle puce M2 des Mac

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Medhi Naitmazi

Lundi soir, en sus des nouveautés logicielles comme iOS 16 et macOS 13, Apple a dévoilé la puce M2 qui porte les performances et les capacités reconnues de la puce M1 encore plus haut. Intégrée au MacBook Air 2022 et au MacBook Pro 2022 13 pouces actualisés, la puce M2 assure un bond en avant, surtout au niveau de la gestion énergétique. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la remplaçante de la puce M1.

Une puissance accrue mais une puce M2 toujours aussi économe

Gravure en 5nm de deuxième génération

La puce M2, qui inaugure la nouvelle génération de puces Apple spécialement conçues pour le Mac (et certainement bientôt l'iPad Pro), est toujours gravée en utilisant la technologie 5 nanomètres, mais cette fois il s'agit du procédé de seconde génération de TSMC. La "M2" améliore encore les performances par watt de la puce M1, qui s’imposaient déjà comme les meilleures du marché. C'est son point fort avec une autonomie préservée malgré des puissances en hausse à tous les niveaux.



Le SoC - System on Chip - intègre un CPU 18 % plus rapide, un GPU 35 % plus puissant et un Neural Engine 40 % plus performant. Mais ce n'est pas tout. Elle dispose également d’une bande passante mémoire supérieure de 50 % à celle de la puce M1, et jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée rapide DDR5, contre 16 Go pour la M1 en DDR4.

Johny Srouji, Senior Vice President of Hardware Technologies d’Apple, a déclaré :

La puce M2 inaugure la seconde génération des puces Apple de la série M en étendant les fonctionnalités déjà remarquables de la puce M1. Grâce à nos efforts constants visant à maximiser l’efficacité énergétique, la puce M2 est dotée d’un CPU, d’un GPU et d’un Neural Engine plus rapides. Et grâce à sa bande passante mémoire supérieure et à ses nouvelles capacités comme l’accélération ProRes, la puce M2 maintient le rythme d’innovation effréné des puces Apple pour Mac.

20 milliards de transistors

Gravé en utilisant une technologie 5 nanomètres améliorée de seconde génération, le système sur une puce de la "M2" intègre 20 milliards de transistors, soit 25 % de plus que la "M1". Les transistors supplémentaires améliorent les fonctionnalités de l’ensemble de la puce, notamment le contrôleur mémoire qui délivre 100 Go/s de bande passante mémoire unifiée, ce qui représente une augmentation de 50 % par rapport à la conception précédente introduite fin 2020. Et avec jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée rapide, la puce M2 est capable de supporter des charges de travail encore plus complexes et intensives, surtout sur le MacBook Pro M2 équipé d'un système de refroidissement actif.

Le CPU

Le nouveau CPU associe des cœurs "performances" plus rapides à un cache plus important, tandis que les cœurs "économes" ont été optimisés pour permettre d'offrir un gain multithreads de 18 % par rapport à la puce M1. Comparée au processeur à 10 cœurs des PC portables les plus récents, la puce M2 offre des performances CPU près de deux fois supérieures pour la même consommation énergétique. De plus, la puce M2 atteint la performance maximale de ce processeur PC en consommant seulement 25% de son énergie.

Le GPU

La puce M2 offre surtout un tout nouveau GPU qui compte jusqu’à 10 cœurs, soit deux de plus que la puce M1. Associé à un cache plus important et à une bande passante mémoire plus élevée, ce GPU donne un sérieux coup de boost aux performances graphiques, qui sont 25 % plus élevées que celles de la puce M1 à consommation égale, et jusqu’à 35 % plus élevées à puissance maximale. Comparé au moteur graphique intégré du dernier processeur pour PC portable, le GPU de la puce M2 offre des performances 2,3 fois plus élevées à consommation équivalente, et atteint le pic de performances du processeur PC pour tout juste 20% de l’énergie qu’il consomme. La M2 permet d'avoir un Mac silencieux et doté d'une grande autonomie, jusqu'à 20 heures. Sans oublier qu'il peut se targuer de faire tourner des jeux aux graphismes sophistiqués ou d'autoriser la retouche des images RAW ultra-détaillées sans ralentissement.

Les autres parties de la puce M2

La puce M2 apporte au Mac les toutes dernières technologies sur mesure d’Apple, dont :

Le Neural Engine exécute jusqu’à 15,8 milliards d’opérations par seconde, soit 40 % de plus que la puce M1.

Le moteur médias intègre un décodeur vidéo qui prend en charge les vidéos 8K H.264 et HEVC.

Le moteur vidéo ProRes d’Apple permet de lire plusieurs flux vidéo 4K et 8K.

La dernière version du Secure Enclave d’Apple garantit un niveau de sécurité hors pair.

Un nouveau processeur de signal d’image (ISP) assure une meilleure réduction du bruit dans les photos.



La puce M2 est donc à retrouver sur les nouveaux MacBook Air 2022 et MacBook Pro 13 pouces 2022 présentés également lors du keynote de la WWDC22.