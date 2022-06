Apple présente les MacBook Air M2 et MacBook Pro M2 2022

⏰ Hier à 21:42 (Màj hier à 22:09)

Medhi Naitmazi

4



Le nouveau MacBook Air 2022 vient d'être officialisé par Apple, après des mois, voire des années de rumeurs. Comme prévu, ce nouveau produit se débarrasse enfin de son design datant de 2008 en reprenant à la fois les codes des récents MacBook Pro 2021 et de l'iMac 2021. Un mélange des genres qui lui donne une véritable identité. Du côté des performances, Apple n'a pas non plus lésiné sur son nouvel ultra-portable qui devrait cartonner grâce à un prix contenu. Il est accompagné par un discret MacBook Pro 2022.

Apple dévoile un tout nouveau MacBook Air boosté par la nouvelle puce M2

Le MacBook Air propose un nouveau design étonnamment fin, décliné en quatre magnifiques finitions, un plus grand écran Liquid Retina de 13,6 pouces, une caméra HD 1080p, la recharge MagSafe et plus encore



La puce M2 équipe également le MacBook Pro 13 pouces, avec jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée rapide, l’accélération ProRes et une autonomie pouvant atteindre 20 heures

Le nouveau MacBook Air 2022

Sans surprise, Apple a donc présenté un MacBook Air au design totalement nouveau et un MacBook Pro 13 pouces nouvelle génération, tous deux animés par la puce M2, qui surpasse évidemment la puce M1. Le MacBook Air est doté d’un tout nouveau design ultra fin et offrant des performances sans précédent. Mieux, il intègre un plus grand écran Liquid Retina de 13,6 pouces, une caméra FaceTime HD 1080p, un système audio de quatre haut-parleurs, la recharge MagSafe et est désormais disponible en quatre finitions : argent, gris sidéral, minuit et lumière stellaire.



La puce M2 est également intégrée au MacBook Pro 13 pouces, le deuxième ordinateur portable le plus vendu au monde.



Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing d’Apple, a déclaré :

Nous sommes si enthousiastes à l’idée d’intégrer notre puce M2 aux deux ordinateurs portables les plus populaires au monde, le MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces. Complètement repensé autour de la puce M2, le MacBook Air est plus fin, plus léger, plus rapide, doté d’un plus grand écran, d’une meilleure caméra, d’une autonomie d’une journée complète, et proposé en quatre magnifiques finitions. Seules les puces Apple permettent de concevoir des portables aussi fins et légers, sans ventilateur, tout en offrant ces performances et ces capacités. La puce M2 équipe aussi le MacBook Pro 13 pouces, qui propose des performances incroyables, l’accélération ProRes, jusqu’à 24 Go de mémoire et une autonomie pouvant atteindre 20 heures, pour améliorer encore notre portable pro le plus léger.

La puce M2 signée Apple

La puce M2 inaugure la seconde génération des puces Apple de la série M en étendant les fonctionnalités de la puce M1. Avec une efficacité énergétique largement accrue,, une architecture mémoire unifiée et des technologies dédiées, ce nouveau processeur apporte encore plus de performances et de capacités aux MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces. La puce M2 intègre un CPU 8 cœurs de nouvelle génération, avec des avancées en termes de performance et d’efficacité (35% plus économe), ainsi que le GPU Apple de nouvelle génération, qui compte désormais jusqu’à 10 cœurs, soit deux de plus que la puce M1. La puce M2 offre une bande passante mémoire unifiée de 100 Go/s et prend en charge jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée rapide, ce qui en fait une bête de course pour un prix qui reste contenu. Mieux, la puce M2 ajoute également un moteur média dédiée et un puissant moteur vidéo ProRes pour une accélération matérielle du codage et du décodage, permettant de lire plus de flux de vidéo 4K et 8K qu’auparavant.

Avec son CPU 8 cœurs et son GPU 10 cœurs, le traitement des images RAW dans des applications comme Affinity Photo est près de 40 % plus rapide que sur la génération précédente.

Les jeux aux graphismes exigeants comme Baldur's Gate 3 sont également près de 40 % plus rapides que sur le précédent MacBook Pro 13 pouces.

Grâce à sa puce M2, le MacBook Air pouces prend en charge jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée (avec 50 % de bande passante mémoire en plus).

Grâce à la prise en charge du codage et décodage ProRes dans le moteur média de la puce M2, il est possible de lire simultanément jusqu'à 11 flux vidéo ProRes 4K et jusqu’à deux flux vidéo ProRes 8K.

Nouveau design

Conçu autour de la puce M2, le MacBook Air propose un design totalement nouveau et très fin sous tous les angles. Il ne mesure que 11,3 mm d’épaisseur, ne pèse que 1,2 kg et est doté d’un boîtier unibody tout en aluminium solide et durable. Ce design permet une réduction de volume de 20 % par rapport à la génération précédente. Grâce à l’efficacité énergétique de la puce M2, toutes les capacités du MacBook Air sont intégrées dans un boîtier silencieux sans ventilateur. En complément des versions argent et gris sidéral, le MacBook Air est désormais disponible dans deux nouvelles finitions : minuit et lumière stellaire.

Connectiques

Comme sur les MacBook Pro 2021, le port MagSafe fait son retour sur MacBook Air, offrant un port de charge dédié et facile à connecter. Il protège aussi l’ordinateur lorsqu’il est branché, en se libérant rapidement si le câble est tiré accidentellement. Le MacBook Air est doté de deux ports Thunderbolt permettant de connecter divers accessoires, et d’une prise casque de 3,5 mm prenant en charge les écouteurs et les casques à haute impédance. En complément, le Magic Keyboard comporte une rangée de touches de fonction en pleine hauteur avec Touch ID, ainsi qu'un trackpad Force Touch toujours à la pointe.

Nouvel écran Liquid Retina de 13,6 pouces

Le nouveau MacBook Air M2 est doté d’un nouvel écran Liquid Retina de 13,6 pouces, qui a été élargi sur les côtés et autour de la caméra pour faire de la place à la barre de menus. Il hérite donc de l'encoche mais aussi d'une meilleure luminosité (500 nits). Il prend désormais en charge 1 milliard de couleurs, de quoi mieux travailler pour les créatifs.

Caméra HD 1080p et système audio de 4 haut-parleurs

Le nouveau "Air" intègre une caméra FaceTime HD 1080p avec un capteur d’images plus grand pour offrir une résolution et des performances en conditions de faible luminosité deux fois supérieures à celles de la génération précédente. Combinée à la puissance de traitement du processeur de signal d’image avancé de la puce M2, le rendu est optimal lors des appels vidéo en visio par exemple.

Le MacBook Air 2022 fait également un bon en avant sur son système audio avec désormais quatre haut-parleurs contre deux jusqu'à présent. Pour trouver leur place dans un design aussi fin, les haut-parleurs et les micros sont intégrés entre le clavier et l’écran, offrant une expérience audio encore meilleure. Utilisant des algorithmes beamforming avancés, le réseau de trois micros capture les sons dans une qualité supérieure, tandis que les haut-parleurs offrent une séparation stéréo et une clarté vocale optimisées. Le MacBook Air prend aussi en charge l’audio spatial immersif pour la musique et les films en Dolby Atmos.

Nouvelles options de charge

Le MacBook Air offre plusieurs options de charge, notamment un tout nouvel adaptateur secteur compact de 35 W avec deux ports USB-C, permettant de recharger deux appareils à la fois. Et pour la première fois, le MacBook Air intègre la charge rapide, avec jusqu'à 50 % de sa capacité maximale en seulement 30 minutes en utilisant l’adaptateur secteur USB-C 67 W optionnel.

Le nouveau MacBook Pro M2

Le MacBook Pro 13 pouces est de retour. Il partage 90% de ses composants avec le Air M2, notamment sa puce M2.

Doté d’un système de refroidissement actif, le MacBook Pro 13 pouces a été conçu pour maintenir ses performances même en cas de charge intensive.

Le MacBook Pro 13 pouces offre une autonomie phénoménale, avec jusqu’à 20 heures de lecture vidéo.

Il conserve également une Touch Bar.

Son écran est compatibles avec la large gamme de couleur P3.

Prix et date

Pas de Face ID pour le MacBook Air M2, mais un prix qui grimpe à 1499€ en version de base (256 Go / Puce M2 8 CPU/8 GPU). Le MacBook Pro M2 est à 1599€. Ils peuvent être commandés prochainement pour une livraison le mois prochain. Tout cela sous macOS Monterey puis sur macOS Ventura à sa sortie.



Si le nouveau MacBook Air vous intéresse, il sera disponible sur l'Apple Store, tout comme à la Fnac, Darty, Amazon, Boulanger et autre Cdiscount, comme le MacBook Pro M2.

Acheter le MacBook Air M2

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.