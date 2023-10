Apple présente de nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces

Comme l'avaient annoncé les rumeurs depuis plusieurs jours, Apple a présenté lors de son événement Scary Fast de nouveaux MacBook Pro. On retrouve pour la gamme de 2023 un MacBook Pro de 14 pouces et un autre de 16 pouces. Au programme, de la performance, de l'optimisation pour les jeux vidéos ainsi que l'intégration des puces M3 !

Des MacBook Pro toujours plus impressionnants

Apple vient tout juste d'annoncer sa toute nouvelle gamme de MacBook Pro, introduisant avec elle une série de puces impressionnantes : les M3, M3 Pro et M3 Max. Ces puces promettent d'amener les performances des MacBook Pro à un niveau inédit. Les améliorations des performances du CPU et du GPU avec ces nouvelles puces sont majeurs, pour mettre cela en perspective, la puce M3 Pro offre des performances jusqu'à 20% supérieures par rapport à son prédécesseur, la M2. Quant à la puce M3 Max, elle promet d'être jusqu'à deux fois plus rapide que le M2 Max.



Le point d'entrée de cette gamme est le MacBook Pro de 14 pouces, alimenté par la puce M3. Pour ceux qui recherchent plus de puissance, Apple propose des configurations haut de gamme avec les puces M3 Pro, disponibles tant en 14 pouces qu'en 16 pouces. Le modèle phare équipé du M3 Max offre jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée et a la capacité de gérer jusqu'à quatre écrans haute résolution.

Des améliorations pour l'écran

L'écran Liquid Retina XDR des nouveaux MacBook Pro est 20% plus lumineux, garantissant une expérience visuelle éblouissante. De plus, Apple introduit une nouvelle teinte pour ses MacBook Pro : Space Black, une couleur déjà adoptée par les fans d'iPhone et d'iPad.

Autonomie et performance

L'un des atouts majeurs du modèle équipé de la puce M3 Max est son autonomie de batterie impressionnante, allant jusqu'à 22 heures. De plus, Apple a souligné que les performances de la machine restent constantes, que l'appareil soit branché ou fonctionne sur batterie.

Disponibilité et tarifs

Pour ceux qui sont impatients de mettre la main sur les nouveaux MacBook Pro, les nouveaux modèles M3 MacBook Pro peuvent être commandés dès aujourd'hui. La livraison aura lieu en France à partir du 7 novembre.

Le MacBook Pro 14 pouces commence à partir de 1999€ avec la puce M3 et va jusqu'à 2499€ avec la puce M3 Pro.

Le MacBook Pro 16 pouces commence à partir de 2999€ avec la puce M3 Pro et va jusqu'à 4249€ avec la puce M3 Max.

Vous pouvez commander dès maintenant votre MacBook Pro 14 pouces en gris sidéral ou argent sur le site d'Apple.

Le MacBook Pro 16 pouces est disponible en noir sidéral et argent également sur le site d'Apple.