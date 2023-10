Le Dynamic Caching des puces M3 est l'autre clé du gaming sur Mac

L'événement "Scary Fast" d'Apple qu'on a suivi cette nuit ne sera probablement pas celui que l'on retiendra, mais il y a une bonne nouvelle pour les joueurs.



La plupart des nouveautés ont été conformes aux rumeurs, notamment le nouvel iMac M3 et les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, mais, en une demi-heure, Apple n'a pas tout dit à propos des changements apportés à la puce M3.

Une puce plus performante qu'il n'y parait

Alors qu'une partie des clients s'est émue du fait qu'Apple a abandonné le MacBook Pro 13 pouces et sa Touch Bar, le plus intéressant des dernières annonces reste la puce M3 et ses variantes M3 Pro et M3 Max. Car ces trois processeurs montrent une fois de plus qu'Apple souhaite faire du Mac une plateforme de jeu. Au-delà du ray-tracing, déjà aperçu sur l'A17 Pro, on trouve le Dynamic Caching.

Nouveau procédé de fabrication

Comme prévu, les nouvelles M3 sont toutes fabriquées selon le processus de fabrication 3nm de TSMC. Il s'agit du même procédé que celui utilisé pour fabriquer l'A17 Pro qui équipe déjà l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, au cas où vous vous poseriez la question. Cela signifie que ces puces sont économes en énergie, tout en restant relativement froides. Mais cela ne veut pas dire qu'elles n'apportent rien aux performances. Ces nouvelles puces sont rapides, plus véloces que toutes les puces Mac précédentes. Logique ? Oui, mais...



Au-delà de tous les cœurs, ainsi que de la bande passante parfois amoindrie, quelque chose de nouveau a été jusqu'à présent négligé. Il s'agit de la mise en cache dynamique, appelée Dynamic Caching, qui pourrait changer la façon dont les développeurs de jeux et d'applications utilisent le GPU du Mac à l'avenir.



Si le Dynamic Caching des puces M3 a été mentionné lors de l'événement "Scary Fast", ce n'est que dans le communiqué de presse associé que l'on a découvert l'intérêt de cette nouveauté.

Une efficacité accrue

Selon le communiqué de presse d'Apple, les GPU des nouveaux Mac sont déjà plus rapides et plus efficaces que jamais. Soit. Mais ils vont encore plus loin grâce à la prise en charge de la mise en cache dynamique, une fonction qui "contrairement aux GPU traditionnels, alloue l'utilisation de la mémoire locale dans le matériel en temps réel".



Qu'est-ce que cela signifie ? Apple explique qu'avec la mise en cache dynamique, seule la quantité exacte de mémoire nécessaire est utilisée pour chaque tâche. Il s'agit d'une première dans l'industrie, transparente pour les développeurs, et la pierre angulaire de la nouvelle architecture GPU.



Mais concrètement ? C'est simple, le Dynamic Caching augmente considérablement l'utilisation moyenne du GPU d'un Mac, ce qui signifie que les performances sont améliorées pour les applications les plus exigeantes. Outre les outils comme Logic Pro, Final Cut Pro, Photoshop et autres logiciels d'édition, les jeux vont pouvoir en bénéficier pour améliorer les temps de chargement, le nombre d'images par seconde ou encore la taille des environnements.



Une excellente nouvelle qui vient s'ajouter à l'accélération matérielle du ray tracing et du mesh shading, une première pour une puce Apple sur Mac. Tout cela devrait permettre aux Mac équipés de la famille de puces M3 d'être de meilleures machines de jeu. Cela ne devrait pas être une surprise étant donné les capacités de l'A17 Pro, surtout lorsqu'il s'agit de jeux de qualité console comme Resident Evil Village.



Reste que la firme doit désormais attirer les grands studios de développement. Après Capcom et Konami, on attend les géants comme EA, Square Enix, Rockstar, Microsoft, SEGA et compagnie.