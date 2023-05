WhatsApp va permettre le transfert des chats sur iPhone sans iCloud

Après la possibilité d'avoir WhatsApp sur deux téléphones, l'entreprise appartenant à Meta travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de transférer leur historique de chat vers un autre iPhone sans passer par iCloud.



Actuellement, WhatsApp ne permet aux utilisateurs d'iPhone de migrer leur historique de chat et leurs médias vers un autre iPhone, uniquement s'ils ont créé une sauvegarde de chat qui est téléchargée sur iCloud.

Nouvelle fonctionnalité à venir

Avec la nouvelle fonctionnalité, appelée "Transfer Chats to iPhone", les utilisateurs n'ont qu'à télécharger WhatsApp sur leur nouveau téléphone, s'enregistrer avec le même numéro, puis utiliser leur ancien iPhone pour scanner un code QR affiché sur le nouvel appareil afin de transférer automatiquement l'historique de conversation.

Comme le rapporte WaBetaInfo, cette option offre un avantage significatif aux utilisateurs limités aux 5 Go de stockage gratuit d'iCloud qui ne disposent pas de l'espace nécessaire pour sauvegarder l'historique de leurs conversations sur les serveurs d'Apple.



La nouvelle fonctionnalité de transfert des discussions est actuellement disponible pour certains bêta-testeurs qui ont installé la dernière version de WhatsApp pour iOS à partir de l'application TestFlight. Elle devrait être étendue à un plus grand nombre de personnes dans les jours à venir, mais on ne sait pas encore quand elle sera disponible pour le grand public.



La nouvelle de la fonctionnalité en test fait suite à l'annonce faite la semaine dernière par la société mère Meta de la mise en place d'un support de connexion multi-appareils pour plusieurs iPhone ou Android. Ce changement signifie que les utilisateurs pourront se connecter au même compte WhatsApp sur un maximum de quatre téléphones, au lieu d'être limités à un seul téléphone et à plusieurs appareils de bureau.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, qui devrait être étendue à tous les utilisateurs dans les semaines à venir, les messages des utilisateurs seront synchronisés sur plusieurs appareils, y compris sur d'autres téléphones. Un confort non négligeable, mais qui devrait accentuer un peu plus l'effet tyrannique des groupes WhatsApp...

