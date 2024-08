WhatsApp ajoute la connexion via Passkeys sur iPhone

WhatsApp a annoncé en fin d'année dernière qu'elle prendrait en charge les passkeys pour rendre la connexion de ses utilisateurs plus facile et plus sûre, délaissant le traditionnel mot de passe. Cependant, seuls les utilisateurs de WhatsApp sur Android ont eu accès à cette fonctionnalité. Qu'à cela ne tienne, Meta teste enfin les passkeys pour WhatsApp sur iPhone.



: la nouveauté est disponible pour tout le monde.

WhatsApp augmente la sécurité sur iOS

Comme le rapporte WABetaInfo, spécialiste du décorticage des bêtas de la messagerie, la dernière version de WhatsApp publiée sur TestFlight ajoute un nouveau menu pour configurer une clé de sécurité. La fonction n'est pas encore activée, mais le site web indique qu'elle sera bientôt disponible pour les utilisateurs de la version bêta.

Le Passkey est une technologie développée par la FIDO Alliance en collaboration avec des entreprises telles qu'Apple, Google et Microsoft. Au lieu des mots de passe traditionnels, elle permet aux utilisateurs de se connecter à l'aide de méthodes d'authentification sécurisées, soit la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale, éliminant ainsi la nécessité de créer et de taper un code d'accès. Cette solution est réputée inviolable par les méthodes de hack et de phishing traditionnelles.

Pour mémoire, Apple a introduit les PassKeys dans iOS 16, permettant aux utilisateurs de créer et d'enregistrer des codes d'accès à l'aide de Safari et du trousseau iCloud. Désormais, avec iOS 17, cette fonctionnalité est étendue aux applications tierces. Sur les appareils Apple, les clés de sécurité doivent être utilisées avec Face ID ou Touch ID.



Voilà qui devrait compléter l'offre de connexion de WhatsApp, la messagerie ayant récemment ajouté l'authentification en utilisant la vérification par email au lieu des SMS. Et, l'arlésienne de Meta, une application iPad est toujours en préparation.

